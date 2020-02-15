В истории Коммунаровского Дворца культуры скоро будет поставлена точка

Источник материала: Газета Авангард





Строительная площадка в центре агрогородка Коммунар напомнила настоящий муравейник: снующие туда-сюда рабочие, стук инструмента, стрекот, подвоз строительных материалов. Но шум этот, как мне кажется, совсем не мешает местным жителям, а, наоборот, радует.

Вопрос о судьбе Коммунаровского Дворца культуры до недавнего времени был одним из самых острых и злободневных. Он звучал на всех уровнях. По накалу страстей тема ремонта Дворца культуры сопоставима разве что с темой реконструкции бани и открытия пешеходного перехода через железнодорожные пути в райцентре. В ноябре 2017 года в ходе визита в Буда-Кошелевский район глава государства Александр Лукашенко дал четкое поручение – изучить вопросы и разрешить проблемы граждан. В сентябре 2018-го был открыт переход, а двумя месяцами позже, накануне Нового года, городская баня приняла первых посетителей.

Дошла очередь и до Коммунаровского Дворца культуры.Ведь вопрос-то действительно острый. В агрогородке проживает почти 2500 человек, из них молодежи – более 450. Проблема организации культурного досуга населения является более чем актуальной, а услуги в сфере культуры – востребованными. Коммунаровский Дворец культуры по праву считается одним из самых сильных в районе, его коллективы всегда на виду на различного уровня творческих конкурсах.

Когда-то Дворец культуры находился в ведении местной птицефабрики, но в 2005-м году его передали на баланс отдела культуры. По словам старожилов, сцена Дворца каких только исполнителей не принимала, да и на дискотеку съезжалось тогда чуть ли не полрайона. Под одной крышей удобно размещались Дворец культуры, библиотека, сельисполком, почтовое отделение. В спортзале, впрочем, как и сегодня, «жизнь била ключом». А рядом – магазины, сберкасса, торговые ряды. Словом, для жителей в шаговой доступности имелось все необходимое.

Кстати, действующее здание-близнец Дворца культуры располагается в агрогородке Рогинь. Для удобства граждан в нем также сосредоточен ряд социальных объектов. И для местных жителей он является своего рода центром общения.

Но вернемся к Коммунаровскому Дворцу культуры. Здание 1978 года постройки, естественно, уже требовало ремонта. И в 2006-м из областного бюджета в рамках реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы на его ремонт были направлены средства. Отремонтировали кровлю, электропроводку, наладили систему отопления. В 2011-2012 годах работы продолжились: произвели внутреннюю отделку левого крыла здания.

К сожалению, с 2012 года из-за отсутствия финансирования строительные работы были приостановлены. Но проблема-то осталась, и думали над ней всем миром. Благодаря руководству района и РУП «Белоруснефть-Особино», а также неравнодушию местных жителей удалось решить ее частично. В 2014 году за счет средств предприятия была отремонтирована часть здания, где ранее были спортивный зал и раздевалки. Сегодня, помимо спортивного зала, здесь размещаются помещения для работников учреждения культуры и классов детской школы искусств. Спортивный зал, к слову, никогда не пустует: практически целый день здесь слышны детские голоса – проходят спортивные занятия для всех учащихся средней школы. Трижды в неделю желающие могут позаниматься в секциях по футболу, волейболу и баскетболу, которые проводит инструктор-методист ФСК «Урожай». Ну а для занятий по классу баяна, аккордеона, домры и скрипки есть уютные кабинеты, оснащенные необходимой мебелью и музыкальными инструментами.

















В 2018 году – новый виток в истории. Из областного бюджета выделены денежные средства на возобновление строительных работ. Определены инженерная и подрядная организации. В октябре прошлого года рабочие производственного кооператива «Победа» приступили к работам. К слову, за плечами «Победы» не один отстроенный объект по всей Гомельской области. На сегодняшний день подрядчиком уже отремонтирована мягкая кровля, близятся к завершению фасадные работы. Налажены система отопления, водопроводные сети и канализация, готова к работе и вентиляционная система. Произведена замена витражей и усилены несущие конструкции. Строители уже приступили к внутренней отделке помещений. Работы идут полным ходом. Ежедневно на строительном объекте трудятся порядка пятидесяти человек, быстро и при этом качественно выполняя свою работу, в чем, собственно, мы сегодня и убедились.

При таком темпе уже в этом году первые посетители переступят порог нового здания. И места хватит всем. Под одной крышей, как и много лет назад, компактно разместятся Дворец культуры и библиотека, сельисполком и отделение почтовой связи. Музыкальная школа также переедет в центральный корпус. А в крыле, в котором располагается спортзал, полноправными хозяевами станут спортсмены. Причем в планах и размещение там юных велосипедистов из СДЮШОР «СПАРТА».

Примечательно в этой истории то, что сами коммунаровцы, не имея полноценных условий, на протяжении ряда лет вносили и вносят свой вклад в развитие культурно-массовой работы, спортивной жизни не только Коммунаровского сельсовета, но и всей Будакошелевщины. Так, народный коллектив «Калиница» стал визитной карточкой района на мероприятиях любого уровня. Воспитанники детской школы искусств ежегодно демонстрируют успешные выступления на региональных и областных конкурсах, участвуют во многих районных мероприятиях. Библиотека по итогам 2016 года стала лучшей библиотекой района в социально-экономическом соревновании, заняла третьи места в областном и республиканском конкурсах «Библиотека, необходимая обществу» среди сельских библиотек. Юные спортсмены также с завидным постоянством привозят награды с различных спортивных состязаний. И этот список можно продолжать и продолжать…

Словом, открытие Дворца культуры станет долгожданным событием не только для жителей агрогородка, но и для всех будакошелевцев.









Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Палубец