График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 17 по 22 февраля

Источник материала: Полесская правда



С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 17 по 22 февраля электроэнергия будет отключена:

17 февраля:

00.00 – 02.00 – д. Мокрая Дубрава, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский;

02.00 – 04.00 – д. Борки, Запрудье;

19 февраля:

00.00 – 02.00 – д. Мокрая Дубрава, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский;

02.00 – 04.00 – д. Борки, Запрудье;

03.00 – 05.00 – д. Чухово, улицы Советская, Октябрьская, Заслонова и Спортивная;

09.00 – 17.00 – д. Новый Двор, улицы Стошанская, 50 лет Октября, Новая, пер. Северный;

20 февраля:

09.00 – 17.00 – насосные рыбхоза «Полесье»;

21 февраля:

09.00 – 17.00 – д. Ботово, улицы Советская, Партизанская, Федотова;

09.00 – 17.00 – д. Чухово, улицы Заслонова, Октябрьская, Советская, Восточная;

22 февраля:

00.00 – 02.00 – д. Чухово, улицы Советская, Октябрьская, Заслонова, Спортивная.

Пинский сельский РЭС приносит извинения за причиненные неудобства.