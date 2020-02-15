График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 17 по 22 февраля

С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 17 по 22 февраля электроэнергия будет отключена:
17 февраля:
00.00 – 02.00 – д. Мокрая Дубрава, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский;
02.00 – 04.00 – д. Борки, Запрудье;
19 февраля:
00.00 – 02.00 – д. Мокрая Дубрава, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский;
02.00 – 04.00 – д. Борки, Запрудье;
03.00 – 05.00 – д. Чухово, улицы Советская, Октябрьская, Заслонова и Спортивная;
09.00 – 17.00 – д. Новый Двор, улицы Стошанская, 50 лет Октября, Новая, пер. Северный;
20 февраля:
09.00 – 17.00 – насосные рыбхоза «Полесье»;
21 февраля:
09.00 – 17.00 – д. Ботово, улицы Советская, Партизанская, Федотова;
09.00 – 17.00 – д. Чухово, улицы Заслонова, Октябрьская, Советская, Восточная;
22 февраля:
00.00 – 02.00 – д. Чухово, улицы Советская, Октябрьская, Заслонова, Спортивная.
Пинский сельский РЭС приносит извинения за причиненные неудобства.