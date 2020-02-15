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График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 17 по 22 февраля

15.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 17 по 22 февраля
С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 17 по 22 февраля электроэнергия будет отключена:

17 февраля: 

  • 00.00 – 02.00 – д. Мокрая Дубрава, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский;
  • 02.00 – 04.00 – д. Борки, Запрудье;

19 февраля:

  • 00.00 – 02.00 – д. Мокрая Дубрава, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский;
  • 02.00 – 04.00 – д. Борки, Запрудье;
  • 03.00 – 05.00 – д. Чухово, улицы Советская, Октябрьская, Заслонова и Спортивная;
  • 09.00 – 17.00 – д. Новый Двор, улицы Стошанская, 50 лет Октября, Новая, пер. Северный;

20 февраля:

  • 09.00 – 17.00 – насосные рыбхоза «Полесье»;

21 февраля:

  • 09.00 – 17.00 – д. Ботово, улицы Советская, Партизанская, Федотова;
  • 09.00 – 17.00 – д. Чухово, улицы Заслонова, Октябрьская, Советская, Восточная;

22 февраля:

  • 00.00 – 02.00 – д. Чухово, улицы Советская, Октябрьская, Заслонова, Спортивная.

Пинский сельский РЭС приносит извинения за причиненные неудобства.

 
 
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