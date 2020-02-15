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15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов

15.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов.

15 февраля, в 31-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан, в Буда-Кошелеве  состоялся митинг-реквием. Участие в памятном мероприятии приняли воины -интернационалисты, руководство района, представители общественности, трудовых коллективов, школьники и неравнодушные будакошелевцы.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов к ветеранам обратился заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, слова благодарности за доблесть, славу, героизм и мужество, проявленные в афганской войне выразил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко. Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания и  возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. После митинга воины –интернационалисты посетили историко-краеведческий музей.15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов 15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов
Ирина ПАЛУБЕЦ.

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15 февраля Будакошелевщина почтила память воинов-интернационалистов. 15 февраля, в 31-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан, в...
 
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