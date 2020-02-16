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«Пальцы пришить сложнее, чем плечо». Пластический хирург - об операциях после рака и красивых носах

16.02.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пластический хирург Дмитрий Ладутько показывает в своем Instagram видео. На нем женская рука, сгибаются и разгибаются пальцы. Сложно поверить, что когда пациентку привезли к врачам, кончики ее пальцев принесли отдельно от ладони — женщина резала мясо и отрубила их. Таких историй в практике врача много. О том, как восстанавливают грудь после удаления опухоли, как пришивают пальцы и руки, делают пластику носов и ушей, микрохирург Минской областной клинической больницы и пластический хирург клиники «АнтесМед» Дмитрий Ладутько подробно рассказывает в соцсетях. И публикует фото операций, чтобы «повысить осведомленность пациентов».

Предупреждение: в тексте есть слишком реалистичных фотографий операций.

Мы встречаемся с Дмитрием в клинике после работы, и он сразу вводит нас в курс дела, объясняя разницу между реконструктивной хирургией и эстетической. И если для реконструктивного хирурга важно восстановить отрубленную руку и сделать так, чтобы она работала, то есть не потеряла свой функционал, то в эстетической хирургии основной упор на красоту, хотя и здесь о функциях части тела никто не забывает. Микрохирурги помогают трансплантологам, онкологам, травматологам. Например, онкологи вырезали опухоль, но человеку сложно жить без нижней челюсти, плеча, руки. И задача хирургов, которые делают реконструкцию, эти части тела восстановить.


«Женщине нижнюю челюсть сформировали из малоберцовой кости»

— Видела в вашем Facebook фотографии реконструкции нижней челюсти у пациентки после рака. Чем особенна эта история?

— В реконструктивной хирургии все операции сложные и высокотехнологичные. У этой пациентки был рак нижней челюсти, и после онкологической операции ей понадобилась помощь микрохирургов. Бывает, что такие операции делают за один раз: сначала онкологи удаляют опухоль, а затем мы реконструируем, но случается, что это и отсроченные операции — к нам пациенты попадают через некоторое время. Допустим, это бывает, когда у человека высокоагрессивный рак и после удаления опухоли нужна лучевая терапия, значит, к нам на реконструкцию он попадет через некоторое время.

Онкологи удалили пациентке нижнюю челюсть и сделали костную пластику, взяв участок крупной кости и сформировав из него временную челюсть. Но кость там не питалась сосудами и была инородным элементом. Мы же затем удалили эту мертвую кость, а нижнюю челюсть сформировали из малоберцовой кости, которая с помощью микрохирургии осталась с кровоснабжением. Малоберцовая кость — это маленькая косточка на голени, которая по сути не нужна человеку для опоры, он может ходить и без нее. Операцию мы делали вместе со стоматологом, который сразу же имплантировал пациентке зубы. У нее сейчас все в порядке и ей очень повезло, что опухоль была неагрессивная.


— После какого рака чаще всего к вам попадают пациенты на реконструкцию?

— Это может быть рак любой локализации. Например, недавно мы оперировали молодого парня, ему 24 года. Онкологи удалили ему злокачественную опухоль кости в плече, а мы вместо удаленного элемента поставили малоберцовую кость.

— На какую реконструкцию могут рассчитывать женщины после удаления груди?

— Мы реконструируем молочные железы с помощью мягких тканей пациенток — это мягкие ткани живота, спины… То есть мы вырезаем ткани на животе и переносим их в область молочных желез: грудь выглядит красиво, она мягкая на ощупь, а не просто шарик под кожей. И такие операции женщинам после лечения рака молочной железы в Беларуси делаются бесплатно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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О том, как восстанавливают грудь после удаления опухоли, как «пришивают» пальцы и руки, делают пластику носов и ушей, рассказал микрохирург Минской областной...
 
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