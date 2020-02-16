Как в апреле! В понедельник в Беларуси до плюс 12 градусов тепла

Источник материала: Tut.by

По данным сайта pogoda.by , в понедельник, 17 февраля, температура поднимется до плюс 12 градусов. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре.

В Минске и Могилеве днем 17 февраля воздух прогреется до 7−9 градусов тепла, в Витебске будет плюс 6−8, в Гомеле — плюс 8−10. В Гродно завтра еще теплее — +9...11. Но теплее всего будет в Бресте — днем плюс 10−12 градусов.

При этом синоптики предупреждают, что местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Это желтый уровень опасности.

Напомним, 2019 год в Беларуси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщает Белгидромет. Среднегодовая температура была +8,8 градуса. До этого самым теплым считался 2015-й, когда средний показатель столбика термометра был на отметке +8,5 градуса.