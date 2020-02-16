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Как в апреле! В понедельник в Беларуси до плюс 12 градусов тепла
16.02.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным
В Минске и Могилеве днем 17 февраля воздух прогреется до 7−9 градусов тепла, в Витебске будет плюс 6−8, в Гомеле — плюс 8−10. В Гродно завтра еще теплее — +9...11. Но теплее всего будет в Бресте — днем плюс 10−12 градусов.
При этом синоптики предупреждают, что местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Это желтый уровень опасности.
Напомним, 2019 год в Беларуси
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По данным сайта pogoda.by, в понедельник, 17 февраля, температура поднимется до плюс 12 градусов. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре.
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