В Барановичах грузовой поезд сбил женщину

Источник материала: Tut.by

15 февраля около 20.00 в Барановичах на пешеходном переходе через железнодорожные пути грузовой поезд сбил женщину. Пострадавшая выжила, сообщает «Наш край» .



Фото: megaobzor.net

Инцидент произошел вблизи улицы Бородина. Женщина пыталась перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу. Объект освещается, но не оборудован световой и ззвуковой сигнализациями.

Во время перехода женщину сбил грузовой состав. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка.