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В Барановичах грузовой поезд сбил женщину
16.02.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 февраля около 20.00 в Барановичах на пешеходном переходе через железнодорожные пути грузовой поезд сбил женщину. Пострадавшая выжила, сообщает
Инцидент произошел вблизи улицы Бородина. Женщина пыталась перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу. Объект освещается, но не оборудован световой и ззвуковой сигнализациями.
Во время перехода женщину сбил грузовой состав. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую госпитализировали.
По факту случившегося проводится проверка.
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Пострадавшая выжила. Сейчас она находится в больнице.
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