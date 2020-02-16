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В Барановичах грузовой поезд сбил женщину

16.02.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 февраля около 20.00 в Барановичах на пешеходном переходе через железнодорожные пути грузовой поезд сбил женщину. Пострадавшая выжила, сообщает «Наш край».


Фото: megaobzor.net

Инцидент произошел вблизи улицы Бородина. Женщина пыталась перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу. Объект освещается, но не оборудован световой и ззвуковой сигнализациями.

Во время перехода женщину сбил грузовой состав. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка.

 
 
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Пострадавшая выжила. Сейчас она находится в больнице.
 
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