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«Не знаю, почему такой ажиотаж». Министр объяснил, зачем подправлять герб Беларуси

16.02.2020 20:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главная цель изменений в гербе Беларуси — чтобы он выглядел более качественно. Об этом рассказал министр юстиции Олег Слижевский в эфире программы «Неделя» на СТВ.


Изображение нового герба Минюст пока не распространил, но в интернете появилась такая картинка. Слева — старый герб, справа — новый. Она соответствует описанию, которое дает ведомство

Напомним, в закон о государственных символах планируют внести изменения, изображение герба немного подправят.

— Я даже не знаю, почему такой ажиотаж придан этой теме. Действительно цель преследовалась такая, чтобы символика выглядела более качественно, — сказал Олег Слижевский. — Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Это, можно сказать, больше касается более качественного изображения нашей государственной символики.

Основные изменения ждут изображение звезды и планеты.

— Меридианы и параллели на сегодняшнем изображении находятся как бы оторванными от нашей планеты — наверное, это не совсем правильно. Более четко прорисовываются некоторые элементы, цвета, та же надпись «Республика Беларусь». Прорисовываются более четко контуры материков.

По словам министра, инициатива изменений исходила скорее от членов Геральдического совета. Работали над обновленным вариантом специалисты-художники.

— Этот законопроект также предусматривает и определенные нормы, касающиеся флага, утверждения эталонного изображения флага. Ну и, конечно же, третьей нашей основной символикой является гимн. В плане флага и гимна никаких изменений сегодня не предлагается.

 
 
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