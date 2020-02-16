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Еще один случай с подозрением на коронавирус в Минске не подтвердился

16.02.2020 20:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратился читатель из Минска, у которого родственник сейчас лежит в 4-й городской клинической больнице. Он сообщил, что к родственнику в отделение перевели несколько человек с гнойной ангиной из инфекционной больницы.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Снимок сделан 7 февраля 2020 года во время учений на случай обращения пациентов с подозрением на новый коронавирус в 6-ю городскую клиническую больницу Минска.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Эти пациенты рассказали, что в инфекционную больницу привезли пациента в биобоксе, якобы это гражданин Китая с подозрением на коронавирус. Так как они уже идут на поправку, их перевели из инфекционки в 4-ю больницу, — говорит он.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун прокомментировала, что случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы. При этом в городской клинической инфекционной больнице сейчас действительно проходит лечение гражданин Китая, на новогодние праздники домой он не ездил и Беларусь не покидал, у него диагностирована обычная пневмония.

Напомним, за период с 28 января по 14 февраля санитарно-карантинным контролем охвачено более 300 тысяч человек, которые пересекли границу Беларуси. С 30 января в режим повышенной готовности перевели работу всей санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения в стране.

Для проведения исследований и тестов обеспечено круглосуточное дежурство диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, анализ на коронавирус прошли уже почти тысяча человек. Ни у одного новый коронавирус не подтвердился.

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Теги: Минск
 
 
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Еще один случай подозрения на коронавирус, о котором нам сообщили читатели, не подтвердился.
 
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