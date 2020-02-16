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Еще один случай с подозрением на коронавирус в Минске не подтвердился
16.02.2020 20:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY обратился читатель из Минска, у которого родственник сейчас лежит в 4-й городской клинической больнице. Он сообщил, что к родственнику в отделение перевели несколько человек с гнойной ангиной из инфекционной больницы.
— Эти пациенты рассказали, что в инфекционную больницу привезли пациента в биобоксе, якобы это гражданин Китая с подозрением на коронавирус. Так как они уже идут на поправку, их перевели из инфекционки в 4-ю больницу, — говорит он.
Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун прокомментировала, что случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы. При этом в городской клинической инфекционной больнице сейчас действительно проходит лечение гражданин Китая, на новогодние праздники домой он не ездил и Беларусь не покидал, у него диагностирована обычная пневмония.
Для проведения исследований и тестов обеспечено круглосуточное дежурство диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, анализ на коронавирус прошли уже почти тысяча человек. Ни у одного новый коронавирус не подтвердился.
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Еще один случай подозрения на коронавирус, о котором нам сообщили читатели, не подтвердился.
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