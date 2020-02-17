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Винтовка президента, ВИЧ у годовалой малышки, шутки о выборах и цена «двушки» - все за выходные

17.02.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Это будет особый понедельник. На дворе 17 февраля, а синоптики обещают до 12 градусов тепла. Как в апреле! Удивительно, что при таких температурах снег в стране все-таки есть. Правда, не везде. В пятницу президент похвастался, что с утра вышел на лыжню, которая у него «еще сохранилась». А в воскресенье Александр Лукашенко опробовал трассу в Раубичах, где заготовили искусственный снег для соревнований по биатлону. Президент покатался и пострелял — винтовка у него именная с выгравированными олимпийскими кольцами.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В Пинске у годовалой девочки из здоровой многодетной семьи нашли ВИЧ. После этого проверили всех: маму, папу и четверых братьев. У всех результат отрицательный. Мама девочки Светлана обратилась в Следственный комитет с требованием провести проверку — семья подозревает, что девочку заразили в больнице. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи и комиссия Минздрава.


  • Недавно известный российский ютьюб-блогер Юрий Дудь выпустил 2-часовой фильм о ВИЧ в России. Белорусы тоже начали его активно обсуждать в соцсетях. Например, в видео говорилось, что есть ситуации, когда ВИЧ при половом контакте не передается. Действительно ли все так? Этот и еще десять вопросов TUT.BY задал заместителю главного врача по амбулаторному разделу работы городской клинической инфекционной больницы Олегу Скрипко.
  • Вспышка коронавируса катализировала еще одну эпидемию — вспышку ксенофобии и расизма по отношению к китайцам и выходцам из других азиатских стран. В соцсетях распространяются народные советы по лечению, мифы о возникновении нового вируса, а вместе с ними и расизм: от предположений, что вирус «просочился» из секретной лаборатории, до обвинений, что во всем виноваты «нецивилизованные» китайцы с их привычками в еде, гигиене и быту. Как можно с эти бороться?
  • В Минске тем временем не подтвердился еще один случай с подозрением на коронавирус. В городской клинической инфекционной больнице сейчас проходит лечение гражданин Китая, на новогодние праздники домой он не ездил и Беларусь не покидал, у него диагностирована обычная пневмония.


  • Министр юстиции Олег Слижевский объяснил, зачем менять герб Беларуси. По его словам, цель преследовалась такая, чтобы символика выглядела более качественно.
  • Экс-депутат Анна Канопацкая подала заявку на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции. Всего на «единого» претендует шесть человек: Анна Канопацкая, сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич, глава ОГП Николай Козлов, зампред БНФ Алексей Янукевич.
  • Три самых крупных неплательщика в ФСЗН задолжали уже больше чем 3,6 миллиона рублей. Чем грозит работникам неуплата предприятиями страховых взносов?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • На столе в семье Лебедевых всегда несколько бутылочек масла их собственного производства: для главы семейства — обязательно тыквенное, для детей — кедровое. Больше пяти лет назад, в кризисный для семьи год, молодая пара придумала давить масло из кедровых орешков. И из этого вырос «зожный» бизнес.
  • Очередная история проекта «Я живу». 99-летний Иван полвека фотографировал односельчан — и вдруг стал знаменитым. Недавно в Национальном историческом музее в Минске открылась его персональная выставка, основой которой стали снимки, которые мужчина делал на протяжении всей своей жизни.


  • Пластический хирург Дмитрий Ладутько показывает в своем Instagram не художественные, а чересчур реалистичные фото и видео. О том, как восстанавливают грудь после удаления опухоли, как пришивают пальцы и руки, делают пластику носов и ушей, микрохирург Минской областной клинической больницы подробно рассказывает в соцсетях — чтобы «повысить осведомленность пациентов».
  • А в нашей студии о пациентах и их жалобах рассказали врачи-отоларингологи. К ним приходят даже с импотенцией. Почему — неизвестно.
  • Еще одно интересное видео. Истории пар, которые рано поженились (в 18 и раньше). Они рассказали о трудностях, реакции родных и друзей и о том, жалели ли когда-нибудь о своем решении.
  • Минский коллекционер открыл необычную лавку на Комаровке: будочка с тремя самоварами, колесом от телеги и корытом на стене. Все это вещи из личной коллекции Сергея Шило, который вместе с сыном Даниилом уже полгода трудится над «Самоварным шоу». С ними работает продавец Ольга. Они предлагают посетителям Комаровки травяной чай и булочки.


  • На рынке недвижимости самыми востребованными наравне с «однушками» по-прежнему остаются двухкомнатные квартиры. За прошлый год они прибавили в цене как на первичном, так и на вторичном рынках, и к концу 2019-го средняя цена квадратного метра составляла 1290−1310 долларов. Выяснили, почем сейчас продают самые обычные «двушки».

О БИАТЛОНЕ

  • Жаклен выиграл золото ЧМ по биатлону в преследовании, опередив Бё и Логинова.
  • Среди женщин золото у итальянской биатлонистки Доротеи Вирер. Белорусские спортсменки вновь не смогли набрать очки. Ирина Кривко (2+1+1+0) поднялась с 52-го на 49-е место. Елена Кручинкина (3+3+2) бежала последней и отстала в итоге на круг.
  • Ряд ведущих биатлонистов остались разочарованы победой россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце. «Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь», — сказал Тарьей Бё.

Все новости субботы, 15 февраля

Все новости воскресенья, 16 февраля

Могилевская команда «Доктор Хаусс» выступила в Высшей лиге КВН и пошутила про выборы. Игру собирались транслировать по ОНТ, но по техническим причинам не показали. Покажут ли — неизвестно. Зато в интернете посмотреть ее можно прямо сейчас. Нескучной вам недели!

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Теги: Минск
 
 
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Это будет особый понедельник. На дворе 17 февраля, а синоптики обещают до 12 градусов тепла. Как в апреле! Удивительно, что при таких температурах снег в стране...
 
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