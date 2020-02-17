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+11°С и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

17.02.2020 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало новой рабочей недели будет теплым, но с сильным ветром и дождем, сообщает pogoda.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +11°С. Скорость ветра составит 6−8 метров в секунду, порывами до 12−14 м/с.

Во вторник утром пройдет небольшой дождь. Днем будет переменная облачность с ветром порывами до 14 м/с. Столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла.

Среда будет облачной и без осадков. Температура воздуха составит +5…+7°С.

В четверг пройдет небольшой дождь, а вечером на город опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров. Воздух прогреется до 6 °C.

В пятницу похолодает до +3°С. Утром будет облачно и без осадков, днем ожидается дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Начало недели будет теплым, но ветреным, а к пятнице похолодает.
 
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