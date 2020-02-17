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+11°С и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
17.02.2020 08:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало новой рабочей недели будет теплым, но с сильным ветром и дождем, сообщает
В понедельник будет переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +11°С. Скорость ветра составит 6−8 метров в секунду, порывами до 12−14 м/с.
Во вторник утром пройдет небольшой дождь. Днем будет переменная облачность с ветром порывами до 14 м/с. Столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла.
Среда будет облачной и без осадков. Температура воздуха составит +5…+7°С.
В четверг пройдет небольшой дождь, а вечером на город опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров. Воздух прогреется до 6 °C.
В пятницу похолодает до +3°С. Утром будет облачно и без осадков, днем ожидается дождь.
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Начало недели будет теплым, но ветреным, а к пятнице похолодает.
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