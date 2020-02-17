Февраль, ты вообще-то зима! Погода в Могилеве на неделе будет слишком теплой для этой поры

Источник материала: Tut.by

Если вы уже привыкли к этой недозиме, то прогноз на ближайшую неделю вас не удивит. Потому что в Могилеве будет слишком тепло для февраля — до +6 °С. А еще будет ветрено и пасмурно. К выходным температура воздуха снизится, прогнозируют мокрый снег, но лежать он не будет — все равно будет слишком тепло.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 17 февраля, будет пасмурно и до +7 °С.

Во вторник — +3…+6 °С, с порывистым ветром.

В среду, 19 февраля, столбик термометра поднимется до +5 °С, порывы ветра будут достигать 13 м/с.

В четверг прогнозируют +2…+6 °С, днем возможен небольшой дождь и ненадолго выглянет солнце.

В пятницу похолодает: +2…+4 °С, в ночь на субботу и вовсе ожидается -1 °С. Ветер утихнет, днем возможен мокрый снег.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY .