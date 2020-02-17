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Весна на пороге. Погода в Гомеле на неделе

17.02.2020 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У февраля никак не выходит изобразить из себя зиму. Все, что сейчас происходит за окном больше напоминает конец марта. И предстоящая неделя, обещает pogoda.by, не исключение.


Фото: plus.google.com

В понедельник солнечно, ветрено и +10°С.

Во вторник и среду +6°С, дожди.

В четверг — утром сильный туман, а днем пасмурно.

В пятницу +5°С, местами дожди.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Все, что сейчас происходит за окном больше напоминает конец марта. И предстоящая неделя, обещает pogoda.by, не исключение.
 
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