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Весна на пороге. Погода в Гомеле на неделе
17.02.2020 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У февраля никак не выходит изобразить из себя зиму. Все, что сейчас происходит за окном больше напоминает конец марта. И предстоящая неделя,
В понедельник солнечно, ветрено и +10°С.
Во вторник и среду +6°С, дожди.
В четверг — утром сильный туман, а днем пасмурно.
В пятницу +5°С, местами дожди.
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Все, что сейчас происходит за окном больше напоминает конец марта. И предстоящая неделя, обещает pogoda.by, не исключение.
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