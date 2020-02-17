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Столичные лифты оснастят системами видеонаблюдения

17.02.2020 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При замене лифтового оборудования в жилфонде устанавливают новые кабины, оснащенные видеокамерами. Возможность использования устройств видеонаблюдения обсуждали во время заседания в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Однако пока камеры не подключены. По словам главного инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергея Рубанова, те лифты, которые заменят в 2020-м, будут полностью оснащены необходимым оборудованием для работы видеонаблюдения. Что касается подъемников, обновленных в 2018 и 2019 гг., сейчас прорабатывается возможность запуска и там системы видеонаблюдения.

Замена лифтов со сверхнормативным сроком работы в столице должна быть завершена в 2020 г. Для этого в жилфонде необходимо установить еще 2095 новых кабин.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поручил заместителям глав районных администраций, курирующим вопросы городского хозяйства, пересмотреть перечни зданий, оснащенных лифтовым оборудованием, чтобы уточнить объемы работ. В первую очередь обратят внимание на лифты в общежитиях, ведомственном жилье и других объектах.

 
Теги: Минск
 
 
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При замене лифтового оборудования в жилфонде устанавливают новые кабины, оснащенные видеокамерами.
 
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