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Аномально тепло для февраля. Погода в Витебске на неделе

17.02.2020 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске будет аномально тепло для февраля: до +8ºC. Но почти вся неделя будет дождливой и ветреной, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник, 17 февраля, до 7 градусов тепла. Дождь, ветер порывами до 17 метров в секунду.

Во вторник, 18 февраля, днем от +6°C до +8°C. Днем без осадков, а к вечеру в прогнозе дождь.

В среду, 19 февраля, в дневные часы до 5 градусов тепла. Дождливо и ветрено.

В четверг, 20 февраля, ветер успокоится. Воздух прогреется до +7°C. Облачно, без осадков.

В пятницу, 21 февраля, столбик термометра ночью покажет до +4°C, а днем — до +5°C. Возможен мокрый снег и дождь.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске будет аномально тепло для февраля: до +7. Но почти вся неделя будет дождливой и ветреной.
 
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