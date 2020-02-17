«Мы ярые противники ксенофобии». Министр рассказал, как бороться с паникой из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что в ведомстве против любой ксенофобии по отношению к гражданам Китая. Он также отметил, что в Минздраве максимально открыты и не пытаются скрывать какую-либо информацию по поводу коронавируса.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы ярые противники любой ксенофобии. Надо понимать, что у нас работает и обучается достаточно много китайских граждан, это около 5 тысяч студентов. И абсолютное большинство из них на время китайского Нового года из Беларуси не выезжало. Поэтому когда мы видим китайских, корейских, вьетнамских, японских граждан, которые ходят у нас по улицам — это те люди, которые у нас учатся и не покидали территорию Беларуси или завершили медицинское наблюдение, — пояснил Владимир Караник.

На каникулы в Китай из Беларуси уезжали 920 китайских студентов.

По его мнению, лучше всего в борьбе с паникой в обществе в связи с коронавирусом работает информирование.

— Людям нужно объяснять, рассказывать, доводить правду. Мы не пытаемся ничего скрыть, мы максимально открыты, это сегодня позиция Минздрава, потому что отсутствие информации порождает разные слухи и панические настроения, — рассказал министр, отвечая на вопрос TUT.BY. — У нас есть сайт, у нас есть возможность обращения граждан, мы представлены в социальных сетях. Если наших граждан волнуют какие-то вопросы, они могут напрямую обратиться в Министерство здравоохранения, и я гарантирую, что любой гражданин получит объективный и исчерпывающий ответ.



Министр здравоохранения Владимир Караник

Владимир Караник отметил, что сегодня пациентов с коронавирусом в Беларуси нет.

— Лаборатория работает круглосуточно, анализ делается в течение нескольких часов. За прошедшие выходные пациентов с подозрением на коронавирус не было, тем, кто поступил с признаками вирусной инфекции, — произведено типирование, наличие коронавируса не подтверждено.

Министр здравоохранения также прокомментировал ситуацию с наличием в продаже в Беларуси медицинских масок. Он заверил, что они в аптеках есть, а ежедневно в стране выпускают около 60 тысяч масок и они отгружаются в государственные аптеки. Более того, максимальная пиковая мощность по выпуску масок может достигать 100 тысяч штук в сутки.

— Кроме того, наша легкая промышленность возобновила выпуск марлевых многоразовых масок. 21 февраля мы, чтобы создать запас на возможный ажиотажный спрос, получаем по внешнему контракту 500 тысяч масок и до конца февраля еще 1 млн 100 тысяч. Это в дополнение к тому, что выпускает наша промышленность. Плюс у нас есть договоренность, что в случае необходимости будет поставлено еще несколько миллионов масок, но сегодня необходимости в широком их применении нет, — сказал министр здравоохранения.