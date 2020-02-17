В Гомеле завершилась проверка в отношении учительницы, которая дернула школьницу за ухо на уроке

Источник материала: Tut.by

В Гомеле завершилась проверка в отношении учительницы, которая травмировала на уроке школьницу, сообщили в УВД. Однако, подробностей ее результатов в милиции не рассказали, сославшись, что в данном случае затрагиваются интересы ребенка, и сведения могут быть озвучены только законными представителями при их согласии.



Фото: Елена Бычкова

— Советским РОВД Гомеля вынесено постановление о прекращении проверки. Заявителю разъяснено право возбудить в суде дело частного обвинения, — прокомментировали TUT.BY в УВД.

Будут ли родители девочки обращаться с иском в суд, пока не известно. Связаться с ними TUT.BY не смог.

Напомним , 21 января между учителем и ученицей третьего класса гимназии № 71 произошел конфликт: педагог схватил за ухо ребенка и травмировал его. Родители написали заявление в милицию.

Учитель после случившегося попала в больницу. Комментировать журналистам произошедшее она отказывается.

В школе 47-летнего педагога характеризуют положительно. Известно, что в 2017 году она становилась в гимназии учителем года. Сейчас она официально находится на больничном, а третьеклассникам вот уже месяц преподает другой учитель. Уволена ли педагог, TUT.BY в школе не ответили.

Вместе с тем, в министерстве образования считают , что независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой.

«Министерство образования неоднократно указывало на недопустимость проявления агрессии или насилия в отношении несовершеннолетних. По случаю, произошедшему в ГУО „Гимназия № 71 г. Гомеля“, в настоящее время проводится внутреннее расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения», — сказано в сообщении ведомства.