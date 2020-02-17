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В Гомеле завершилась проверка в отношении учительницы, которая дернула школьницу за ухо на уроке
17.02.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле завершилась проверка в отношении учительницы, которая травмировала на уроке школьницу, сообщили в УВД. Однако, подробностей ее результатов в милиции не рассказали, сославшись, что в данном случае затрагиваются интересы ребенка, и сведения могут быть озвучены только законными представителями при их согласии.
— Советским РОВД Гомеля вынесено постановление о прекращении проверки. Заявителю разъяснено право возбудить в суде дело частного обвинения, — прокомментировали TUT.BY в УВД.
Будут ли родители девочки обращаться с иском в суд, пока не известно. Связаться с ними TUT.BY не смог.
Учитель после случившегося попала в больницу. Комментировать журналистам произошедшее она отказывается.
В школе 47-летнего педагога характеризуют положительно. Известно, что в 2017 году она становилась в гимназии учителем года. Сейчас она официально находится на больничном, а третьеклассникам вот уже месяц преподает другой учитель. Уволена ли педагог, TUT.BY в школе не ответили.
Вместе с тем, в министерстве образования
«Министерство образования неоднократно указывало на недопустимость проявления агрессии или насилия в отношении несовершеннолетних. По случаю, произошедшему в ГУО „Гимназия № 71 г. Гомеля“, в настоящее время проводится внутреннее расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения», — сказано в сообщении ведомства.
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