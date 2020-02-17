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Как минчане отреагировали на портрет Лукашенко в лифте: видео со скрытой камеры

17.02.2020 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Youtube-канале «Усы Лукашенко» появилось видео, на котором в лифте минской многоэтажки разместили портрет Александра Лукашенко. Портрет повесили сами авторы канала, они же установили в лифте скрытую камеру, чтобы снять на видео реакцию жильцов.

Те по-разному реагировали на пранк: большинство были удивлены изображению президента в лифте, некоторые пробовали крепление портрета на прочность, а то и вовсе гладили его руками. В какой-то момент портрет даже упал со стены.

Идея разместить в лифте портрет президента не оригинальна: в начале февраля в сети появился ролик из России, где в лифте многоэтажки повесили изображение Владимира Путина.

Скриншот из видео youtube-канала "Блог Бубули"
А на прошлой неделе аналогичный пранк устроили в Киеве: там в лифте повесили портрет Владимира Зеленского.

Скриншот из видео youtube-канала "Alternatyva"

 
 
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