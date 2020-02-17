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За уничтожение птичьих гнезд с 16 февраля будут серьезно наказывать рублем

17.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ранней весной грачи начинают вести активный образ жизни. Они обновляют или строят себе гнезда вблизи жилья людей. Некоторых такое соседство не устраивает, а птичий щебет раздражает. Для того, чтобы избежать неприятной ситуации, необходимо было до 16 февраля позвонить специалистам ЖЭСа, чтобы они приехали и скинули еще не занятые пернатыми гнезда.

— В старых гнездах грачей, ворон и сорок нередко поселяются и хищные птицы, например, ушастые совы и соколы. Ушастые совы откладывают яйца и выкармливают птенцов даже раньше грачей. Сбивая их жилища, люди могут уничтожить и птиц. Поэтому в Закон Республики Беларусь «О животном мире» были внесены изменения и введен запрет на уничтожение гнезд после 15 февраля, — пояснил специалист по природоохранным вопросам АПБ Максим Немчинов.

С 16-го февраля обрезка деревьев с гнездами грозит немалыми штрафами. АПБ просит сообщать о таких нарушениях. Можно позвонить на горячую линию или круглосуточный телефон дежурного эколога Минприроды (8−017−267−55−70), а также оставить сообщение на сайте своего городского или областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

При этом нужно указать дату и место происшествия, сделать снимки эпизода, зафиксировать номера техники, если обрезка осуществляется с ее помощью, а также название предприятия на спецодежде рабочих.

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В Беларуси с 16 февраля по 14 августа особое внимание уделят охране гнезд грачей и других птиц. Подробности рассказали в общественной организации «Ахова птушак...
 
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