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«Никогда не хотела нравиться мальчикам, даже перевязывала грудь». История Даши, которой не нужен секс

17.02.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даше 23 года, и казалось бы, что ее жизнь ничем не отличается от сверстниц: быт, муж, ребенок. Есть только одно «но»: Даша асексуальна. Асексуалы — это люди, которые не испытывают полового влечения. Да, совсем. Еще в школе девушка всячески сопротивлялась подростковым симпатиям: перевязывала грудь, перекрасила свой родной темный цвет волос, чтобы привлекать меньше внимания. А чтобы не казаться белой вороной в старших классах, Даша придумывала имена своим выдуманным парням, с которыми якобы у нее был секс. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в проведении съемок фотостудию Photostage.

 
 
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