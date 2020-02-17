|
«Никогда не хотела нравиться мальчикам, даже перевязывала грудь». История Даши, которой не нужен секс
17.02.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Даше 23 года, и казалось бы, что ее жизнь ничем не отличается от сверстниц: быт, муж, ребенок. Есть только одно «но»: Даша асексуальна. Асексуалы — это люди, которые не испытывают полового влечения. Да, совсем. Еще в школе девушка всячески сопротивлялась подростковым симпатиям: перевязывала грудь, перекрасила свой родной темный цвет волос, чтобы привлекать меньше внимания. А чтобы не казаться белой вороной в старших классах, Даша придумывала имена своим выдуманным парням, с которыми якобы у нее был секс. Мы продолжаем проект
Благодарим за помощь в проведении съемок
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Никогда не хотела нравиться мальчикам, даже перевязывала грудь». История Даши, которой не нужен секс
История молодой асексуалки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)