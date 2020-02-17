Мужчина на рок-концерте избил девушку-контролера, а после попросил освободить от «уголовки»

Источник материала: Tut.by

Минчанин пришел на рок-концерт и избил контролера за то, что ему не разрешили танцевать в ложе. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Осенью прошлого года компания мужчин пришла на рок-концерт группы Nazareth во Дворец Республики. Они сидели в ложе. В какой-то момент мужчины начали танцевать, размахивая руками с включенным фонариком. 27-летняя контролер Дворца Республики сделала им замечание, она объяснила, что танцевать в ложе нельзя, так как это нарушает правила техники безопасности, и предложила перейти в партер, где это разрешено. 46-летнему мужчине из компании это не понравилось, он схватил девушку за шею, а потом ударил ее головой о кресло и тягал за волосы.

В милиции мужчина заявил, что слов контролера он не понял, девушка на его вопросы не ответила, поэтому он и стал ее избивать. Также он попросил освободить его от уголовной ответственности и применить к нему меры административного воздействия. Прокурор района отклонил такое ходатайство из-за дерзости преступления.

Согласно ч.1 ст. 399 УК РБ (Хулиганство), которую вменяют обвиняемому, ему грозит наказание от общественных работ до лишения свободы сроком до трех лет. Уголовное дело передано в суд.