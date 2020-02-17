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Некоторые структурные подразделения Пинского горисполкома расположены в других кабинетах на время ремонта

17.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Некоторые структурные подразделения Пинского горисполкома расположены в других кабинетах на время ремонта
В связи с ремонтом здания Пинского горисполкома с 17 февраля временно изменено место расположения некоторых структурных подразделений и работников горисполкома:

  • заместитель председателя горисполкома Дубойский Г.В. – каб. №28;
  • начальник управления архитектуры и градостроительства Крюковский И.Р. – каб. №48;
  • главный специалист сектора социальной защиты Дудко Е.В. – каб. №18;
  • отдел строительства управления архитектуры и градостроительства – каб. №3;
  • отдел землеустройства – каб. №3.
 
 
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> В связи с ремонтом здания Пинского горисполкома с 17 февраля временно изменено место расположения некоторых структурных подразделений и работников...
 
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