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Некоторые структурные подразделения Пинского горисполкома расположены в других кабинетах на время ремонта
17.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Некоторые структурные подразделения Пинского горисполкома расположены в других кабинетах на время ремонта
> В связи с ремонтом здания Пинского горисполкома с 17 февраля временно изменено место расположения некоторых структурных подразделений и работников...
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