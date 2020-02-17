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Нет тела, но есть дело. Серийный преступник спустя 12 лет сознался в убийстве продавца оружия

17.02.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске начался суд по делу особо опасного преступника Сергея Богдашова. Он неоднократно был судим за кражи и угон автомобилей, обчищал коттеджи. И сумел сбежать с оружием во время судебного процесса. Во время отбытия наказания выяснилось, что 12 лет назад он убил продавца оружия, чтобы тот не заявил на него в милицию.


В зале суда вокруг клетки, где сидит Сергей Богдашов, стоит шесть конвоиров. Рядом с входом — костыли. Судья разрешает обвиняемому не вставать во время дачи показаний: убегая от преследования, Богдашов повредил ногу, ее пришлось ампутировать. На вопросы гособвинителя мужчина отвечает тихо и даже не подымает голову.

Сергею Богдашову 41 год. Он родился в Могилевской области. Отец погиб, когда Сергей был еще ребенком. После окончания школы Богдашов поступил в медучилище, но потерял интерес и бросил учебу. Отслужил в войсках ракетной артиллерии, вернулся на гражданку и так и не устроился на работу. Первый раз его осудили в 26 лет. За кражи отправили на «химию». С того времени на свободе Сергей Богдашов был короткими перебежками — до нового срока, преступления были все более опасными. Обвиняемый признавался, что у него был азарт грабить коттеджи, иногда он находил в доме ключи от автомобилей и угонял авто. Часто владельцы загородных коттеджей не закрывали ни дома, ни гаражи. В итоге ему было предъявлено обвинение в полсотне краж, преступный доход оценили почти в миллиард неденоминированных рублей.


В мае 2009 года задержанный Богдашов разоружил начальника местного ИВС, конвоировавшего его, совершил побег с похищенным оружием из суда в Жодино. В Смолевичском районе угнал «Кадиллак», уехал в Россию. Злоумышленник скрывался в Псковской области, но и там попался на кражах. Однако задержали его только через пять лет, в 2014 году. Скрываясь, он зацепился за забор и повредил ногу, которую впоследствии ампутировали. Богдашов получил срок в России, потом его выдали в Беларусь на время судебного разбирательства по преступлениям, совершенным в нашей стране. Позже выяснится, что в 2008 году Сергей Богдашов убил человека.

По версии следствия, весной 2008-го обвиняемый купил у знакомого Игоря Лустова (ранее судим, был в розыске) автомат Калашникова, пистолет и патроны.

 — Поначалу никаких целей не было, потом появились — грабеж, — заявил Богдашов в суде. — Решил ограбить заправочку, чтобы заработать денег.


Вместе с подельником, который на данный момент находится в колонии, отправился на заправку по направлению слуцкой трассы — это была отдаленная от города АЗС, без охраны. Богдашов заподозрил, что Лустов обо всем узнал и выдаст его милиции. Встретился, чтобы выяснить этот момент, нанес Лустову три удара кулаками по лицу и телу, тот скончался.

Труп Богдашов закопал на поле в Минском районе, помогал ему одноклассник, которому тот пригрозил: не поможешь — убью и тебя. Телефон из кармана убитого обвиняемый выбросил, деньги забрал себе.

Про убийство Богдашов рассказывает буднично, свою вину признает полностью.

Дело об исчезновении Игоря Лустова было нераскрытым, пока Богдашов в прошлом году не написал явку с повинной.


— Что вас побудило через 10 лет рассказать об этом? — спросил у фигуранта адвокат.

— Совесть проснулась, — подумав, ответил обвиняемый.

Он также сообщил правоохранителям, кому продал пистолет, который брал на ограбление автозаправки, где спрятаны автомат и патроны, также рассказал о совершении самого грабежа заправки.

— Кассир схватила меня, я ударил ее по голове рукояткой от пистолета, она отпустила меня и убежала. Я взял деньги, подготовленные для инкассации, я заранее наблюдал с дороги, знал время. И мы (с подельником — Прим. TUT.BY) уехали на мотоцикле.

Оружие преступники использовали для устрашения, на лицах у них были маски, у Богдашова также было бронежилет, который ему дал Лустов.


Обвиняемый также соощил правоохранителям, что ранее украл два ружья из дома в Слуцком районе и угнал мотоцикл.

— Как сейчас относитесь к тому, что совершили убийство? — уточнил адвокат.

— Переживаю, что Игоря (тело — Прим. TUT.BY) не нашли. Переживаю, как переживал о судьбе своего отца, которого я искал. Переживаю о родных Игоря и своих друзьях и знакомых, которые в этом поучаствовали. Конечно, прошу прощения у сына Игоря, его родных и у своих родных.


Когда Богдашов отбывал наказание, в колонии его опрашивали по поводу без вести пропавшего Лустова, однако обвиняемый сказал, что не знает этого человека, и его не подозревали в совершении преступления.

— Как вы думаете, почему тело Лустова не было обнаружено? — спросил судья у Богдашова.

— Местность неизвестная, поле, — пояснил тот.

По закону, Сергею Богдашову грозит наказание от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь (п. 8 ч.2 ст. 139 УК). Однако поскольку на время судебного разбирательства он выдан из России (до апреля 2020 года), где действует мораторий на смертную казнь, приговорить к расстрелу его не могут. После суда его могут вернуть отбывать наказание в Россию.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 10 лет это дело считалось нераскрытым, пока сам Сергей Богдашов во всем не признался.
 
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