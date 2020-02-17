Все виды электронной цифровой подписи теперь можно получить в «одном окне»

Источник материала: Полесская правда



Цифровизация в нашей стране уверенно движется к уровню международных стандартов, в Беларуси продолжается развитие безбумажного документооборота. В Национальном центре маркетинга теперь можно получить все виды электронной цифровой подписи в «одном окне».

«С 3 февраля на базе всех областных филиалов Национального центра маркетинга работают Регистрационные центры ГосСУОК, — проинформировал первый заместитель директора Национального центра маркетинга Александр Запольский. – В соответствии с Законами «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» госорганы и организации должны получать два сертификата. Теперь в Брестском филиале нашего центра можно получить как атрибутный сертификат для участия в процедурах госзакупок, так и сертификат ГосСУОК. Это упрощает для пользователей участие в системе госзакупок и экономит их время».

«На данный момент для коммерческих организаций мы оказываем услуги по выдаче сертификата открытого ключа и выпуску атрибутного сертификата. Также для них предусмотрена выдача специальных сертификатов открытого ключа с возможностью участия в закупках Российской Федерации. Для государственных организаций и органов осуществляем услугу по предоставлению атрибутного сертификата. Со вчерашнего дня Национальный центр маркетинга начал выдачу помимо атрибутных сертификатов, выдачу сертификатов ГосСУОК», — пояснил также Александр Запольский.

РЦ ГосСУОК на базе НЦМиКЦ представлены во всех областных городах, а также в Бресте по адресу: ул. Воровского, 19, тел. (0162) 20-00-83, 21-24-65. Время работы: пн-чт — с 9.00 до 17.00, пт — с 9.00 до 16.00; перерыв: с 13.00 до 14.00.