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Все виды электронной цифровой подписи теперь можно получить в «одном окне»
17.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«На данный момент для коммерческих организаций мы оказываем услуги по выдаче сертификата открытого ключа и выпуску атрибутного сертификата. Также для них предусмотрена выдача специальных сертификатов открытого ключа с возможностью участия в закупках Российской Федерации. Для государственных организаций и органов осуществляем услугу по предоставлению атрибутного сертификата. Со вчерашнего дня Национальный центр маркетинга начал выдачу помимо атрибутных сертификатов, выдачу сертификатов ГосСУОК», — пояснил также Александр Запольский.
РЦ ГосСУОК на базе НЦМиКЦ представлены во всех областных городах, а также в Бресте по адресу: ул. Воровского, 19, тел. (0162) 20-00-83, 21-24-65. Время работы: пн-чт — с 9.00 до 17.00, пт — с 9.00 до 16.00; перерыв: с 13.00 до 14.00.
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