«Президент тут прав». Кто тот египтянин, которому Лукашенко говорил о детях от смешанных браков

Источник материала: Tut.by

В пятницу, когда президент открывал Целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске, он неожиданно подошел побеседовать с работниками предприятия. Среди них оказался египтянин Халиль Фади, который когда-то приехал в Беларусь туристом, да так и остался.



Сриншот с видео телеграм-канала «Пул первого»

— Семь лет уже здесь. Доволен. Женился, ребенок есть, наш, — доложил Лукашенко об иностранном работнике генеральный директор ОАО «Свелогорский ЦКК» Юрий Крук.

Лукашенко удивился, а потом пообещал, что расскажет об этом случае президенту Египта.

— Египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках — самые красивые дети. И даже президенту аль-Сиси об этом скажу, это мой хороший друг, египетский президент. Обязательно про тебя расскажу. И даже вот смотри, они сфотографировали нас, я ему фотографию подарю, как у нас египтяне приживаются, — пообещал президент.

Кто же этот египтянин? И как он попал из солнечной Африки в холодный Светлогорск?

Жена сказала: «Тебе будет сложно». А я сказал: «Посмотрим!»

Фади — 30. Впервые он посетил Беларусь с братом Андру летом 2012 года. Они приехали в Минск на месяц в качестве туристов.

— Я никогда не слышал до этого про Беларусь и тут увидел, что это за страна. Оказалось, что очень красивая! У меня был шок, — вспоминает Фади.

Тогда же он познакомился с будущей супругой Александрой. И через полгода снова приехал в Беларусь. Вторая поездка стала для египтянина настоящим испытанием — ведь на дворе была зима.

— Это был как раз февраль, и я впервые в жизни тогда увидел снег. Было о-о-очень холодно. Для нас, египтян, это непросто, — смеется Фади.

Тем не менее, суровый климат не испугал мужчину и вскоре он сделал Александре предложение. Свадьбу, правда, играли в Каире. Да и жить сперва собирались там. Но потом решили, что спокойнее в Беларуси. Хоть и понимали, дипломированному инженеру без знания русского здесь придется нелегко.

— Жена сказала: «Тебе будет сложно», а я сказал: «Посмотрим!», — улыбается Фади.

Хотя тогда было не до улыбок. Говорит, что на первых порах от отчаяния его спасали любовь и вера в бога. Благо, храмы в Беларуси те же, в которые ходил на родине.



Фади — православный египтянин и считает, что это тоже сыграло не последнюю роль в отношениях с Александрой. И теперь каждую неделю они всей семьей ходят на службу в церковь

Сегодня спустя семь лет Фади окончательно привык в Беларуси. Теперь, говорит, ему здесь комфортно. Язык выучил самостоятельно. Никаких курсов и дорогостоящих программ при этом не использовал.

На ЦКК египетский инженер-программист уже полтора года. До этого по специальности успел поработать на другом предприятии.

— Я пришел устраиваться на «Гомельдрев», в Речице тогда открыли новое производство. Думал, что буду инженером, а мне нужно было делать не то, чему я учился, а ходить-убирать. Я был очень недоволен, — вспоминает Фади.

Здесь ему помог счастливый случай. Как-то на предприятие к главному инженеру приехали немцы, а переводчика не было. Тут-то Фади и выручил.

— Потом об этом узнал директор, он спросил, кто я и чем занимаюсь. Я рассказал, что я инженер, и не хочу убирать, у меня много знаний и большой потенциал.

Так Фади, наконец, получил работу инженера. Проработал 3,5 года, а после попал на ЦКК. Доволен. И им довольны.

— Это очень современный проект, здесь современное оборудование, работать здесь очень интересно. Очень важно, что сотрудники в основном молодые и умные.





Экологические проблемы, о которых говорят в городе, Фади не воспринимает слишком серьезно. Переезжать из Светлогорска не собирается. Ждут очереди на строительство квартиры, а пока живут в общежитии от предприятия.

«Президент правду сказал. Наш Веня тому подтверждение»

У Фади и Александры сын есть Вениамин, ему 5 лет.

— Президент правду сказал, что дети от смешанных браков красивые. Вот это чистая правда. Наш Веня тому подтверждение — не скрывает гордости отец.





Его беседа с Лукашенко, говорит Фади, была хоть и запланированным, но все-таки неожиданным экспромтом.

— Никто не знал, подойдет или нет, но до этого со мной три раза встречались — не знаю, что за люди, боюсь ошибиться, но очень серьезные, потом еще с концерна люди. Просто спрашивали, кто я и как живу. Ну и потом сказали, если подойдет президент, просто отвечай ему.

Эмоции от этой пятничной встречи, признается египтянин, до сих пор не проходят. Только вот жалко, говорит Фади, времени было маловато, он хотел бы все-таки поговорить с президентом подольше.

— Я во многих странах бывал, знаю, как все устроено. Беларусь я очень люблю, но и есть недостатки, которые я вижу, и знаю, как их убрать. Вот об этом я бы хотел поговорить с президентом.

Среди основных проблем в Беларуси Фади называет забюрократизованность, которая по мнению египтянина и тормозит весь прогресс. А еще, по его мнению, нашей стране не хватает рекламы. Чтобы такие туристы, как он, сюда приезжали, о ней надо больше рассказывать.

— Беларусь — отличная страна, и люди в ней просто отличные, трудолюбивые и ответственные. Тут иначе, чем в России, все устроено, и это очень хорошо. Думаю, что в будущем все здесь будет просто отлично. Мне нравится здесь жить, я скучаю, когда надолго отсюда уезжаю, здесь моя семья, здесь мой дом.



