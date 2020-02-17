Почти две тонны топлива украл на работе грузчик

Источник материала: Tut.by

Грузчик за месяц украл с заправки почти 2 тонны дизельного топлива. Теперь работником занимаются следователи, сообщили в МВД.





На днях в Мозырский РОВД обратился директор одного из предприятий города. Поводом послужила крупная недостача дизтоплива, которую выявила бухгалтер. Оперативники БЭП установили, что к хищению причастен 20-летний грузчик, которому случайно стал известен пароль к топливному чипу и место его хранения. После работы парень незаметно брал чип и заправлял чужие авто — за каждый литр топлива брал 1 рубль.

Установлено, что таким способом за месяц рабочий украл более 1800 литров дизеля на сумму более 3000 рублей.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки.