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Почти две тонны топлива украл на работе грузчик
17.02.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грузчик за месяц украл с заправки почти 2 тонны дизельного топлива. Теперь работником занимаются следователи,
На днях в Мозырский РОВД обратился директор одного из предприятий города. Поводом послужила крупная недостача дизтоплива, которую выявила бухгалтер. Оперативники БЭП установили, что к хищению причастен 20-летний грузчик, которому случайно стал известен пароль к топливному чипу и место его хранения. После работы парень незаметно брал чип и заправлял чужие авто — за каждый литр топлива брал 1 рубль.
Установлено, что таким способом за месяц рабочий украл более 1800 литров дизеля на сумму более 3000 рублей.
Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки.
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Грузчик за месяц украл с заправки почти 2 тонны дизельного топлива. Но об этом вскоре узнали правоохранители. Теперь работником занимются следователи.
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