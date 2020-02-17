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Рейсы в две новые страны планируют запустить из витебского аэропорта летом

17.02.2020 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году из витебского аэропорта планируют пустить рейсы в Черногорию и Тунис, сообщают «Витебские вести».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас из Витебска можно улететь в Турцию, Египет и Болгарию.

Транспортный поток в пункте пропуска «Аэропорт Витебск» в 2019 году увеличился более чем в два раза: его услугами, по данным таможни, воспользовались свыше 36 тысяч пассажиров.

По сравнению с 2018-м в 3,5 раза за год возросло и количество физических лиц, оформленных таможенниками.

 
Теги: Витебск
 
 
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В настоящее время из Витебска можно улететь в Турцию, Египет и Болгарию.
 
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