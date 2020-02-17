Чтим мы подвиг и память храним…

Источник материала: Чырвоны прамень

Немало лет минуло с тех пор, как в Новолукомле появился памятник воинам-интернационалистам. Тогда это событие стало знаковым для района. Теперь нашим землякам, прошедшим через так называемые горячие точки, есть куда прийти и поклониться.





Традиционным стало проведение здесь митинга в середине февраля. 15 число последнего месяца зимы. Именно этот день вошёл в историю. Советские войска окончательно покинули Афганистан, тем самым поставив точку в войне. О происходящих в 80-е годы прошлого столетия событиях сказано немало. Существует много противоречий. Что делали там наши войска?.. Какие интересы отстаивали?.. Солдаты и офицеры исполняли свой долг. Приказы в армии не обсуждаются.

Выступая перед присутствующими на митинге воинами-интернационалистами, представителями общественности, председатель Новолукомльского горисполкома Виталий Фадеев особо подчеркнул данную мысль. Сегодня мы должны отдать дань уважения людям, участвовавшим в тех событиях, нельзя забывать уроков истории. Более сотни наших земляков прошли через горнило той войны, шестеро не вернулись домой. Некоторые афганцы ушли из жизни уже в мирные годы, кто-то поплатился здоровьем. Обо всём этом надо помнить.

О том, что нужно чтить подвиг солдат и хранить память, говорил руководитель Чашникской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Пётр Данилович. Присутствовавшая на мероприятии в достаточно большом количестве молодёжь прониклась этими словами.

Участники митинга минутой молчания почтили память погибших на афганской войне земляков. Кульминацией же стало возложение венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Люди подходили и молча (некоторые со слезами на глазах) ложили цветы, склоняя головы, отдавали дань уважения… Особенно важным всё это было для самих афганцев. Никто ведь лучше их самих не знает правды о той войне.

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После митинга в Новолукомльском Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие. Работники ДК, самодеятельные артисты подготовили программу таким образом, чтобы соединить воедино нотки грусти о прошлом и надежду на лучшее будущее. И им это удалось. Звучали разные песни. Исполнили их артисты здорово, эмоционально. Плюс замечательные номера хореографии, музыкальные импровизации. Залу понравилось.

Аплодисментами зрители наградили каждого «афганца», поднимавшегося на сцену. Председатель райсовета депутатов Александр Косов вручил воинам-интернационалистам Почётные грамоты райисполкома, райсовета, Благодарности председателя райисполкома.

Также в этот день к солдатам и офицерам, прошедшим через горнило войны, обратились военный комиссар Чашникского района Игорь Полубинский, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Кристина Козлова. Руководитель районной организации Белорусского союза офицеров Андрей Савельев вручил Приветственный адрес председателю Чашникской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Петру Даниловичу. Пётр Петрович к тому же был награждён нагрудным знаком офицерского сообщества за проводимую общественную работу, большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Воины-интернационалисты также посетили могилы своих товарищей, не вернувшихся из далёкого Афганистана, не доживших до наших дней. Возложили венки, помянули по солдатскому обычаю. Так, как это принято в их кругу.

Пусть будет мирным небо над головой.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.