|
Директор спорткомплекса пять лет нарушал ПДД, но штрафы платили подчиненные. Его осудили на два года
17.02.2020 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Козлов возглавлял спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» в Минске. Дважды был депутатом местных советов и, судя по опубликованным
Сергей Козлов на протяжении почти пяти лет — с апреля 2013 по февраль 2018 года — неоднократно давал подчиненным указания подготовить ответы на запросы из МВД, что правонарушения за рулем служебного автомобиля совершали они. В итоге десять невиновных сотрудников были привлечены к административной ответственности и оплатили штрафы со своего кошелька, Козлов формально был чист перед законом.
Указания начальника сотрудники выполняли, так как боялись, что у них будут проблемы на работе. А Козлов пошел на такие меры, чтобы к нему как к руководителю госпредприятия и действующему депутату не было вопросов со стороны начальства и контролирующих органов.
— Моя предвыборная программа строилась на идее здорового образа жизни, —
Согласно декларации, которую кандидаты в депутаты подают перед выборами, в 2016 году доход Козлова составил более 84 тысяч рублей, он был одним из самых состоятельных претендентов.
51-летний Сергей Козлов признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст. 424 УК) и приговорен к минимальному, согласно санкции статьи, наказанию — 2 годам лишения свободы. Однако гособвинитель с решением не согласился — сначала был подан протест в Минский городской суд, а потом и в Верховный суд.
Не оспаривая вину Козлова, прокурор настаивал, что наказание слишком строгое — экс-директор полностью признал вину, компенсировал ущерб, у потерпевших сотрудников не было к нему претензий, ранее Козлов к уголовной ответственности не привлекался, на работе его характеризуют положительно, имеет государственную награду, на иждивении — двое малолетних детей и мать, имеющая инвалидность.
Гособвинитель просил осудить Козлова с отсрочкой исполнения наказания. Однако судебная коллегия пришла к выводу, что протест удовлетворению не подлежит — приговор в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима оставлен в силе. Кстати, часть денег осужденный вернул сотрудникам уже в ходе предварительного расследования.
При этом Сергей Козлов по-прежнему
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор спорткомплекса пять лет нарушал ПДД, но штрафы платили подчиненные. Его осудили на два года
Сергей Козлов приговорен к минимальному сроку - два года колонии, но прокурор просил смягчить наказание.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)