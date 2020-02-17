Директор спорткомплекса пять лет нарушал ПДД, но штрафы платили подчиненные. Его осудили на два года

Источник материала: Tut.by

Сергей Козлов возглавлял спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» в Минске. Дважды был депутатом местных советов и, судя по опубликованным декларациям , одним из самых состоятельных кандидатов. В 2019 году Козлов осужден по коррупционной статье — выяснилось, что он в рабочее время на служебном автомобиле нарушал правила дорожного движения, но отвечали за это его подчиненные. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, в прокуратуре посчитали это слишком строгим наказанием.



Сергей Козлов во время развлекательной программы во Дворце водного спорта, 2016 год. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сергей Козлов на протяжении почти пяти лет — с апреля 2013 по февраль 2018 года — неоднократно давал подчиненным указания подготовить ответы на запросы из МВД, что правонарушения за рулем служебного автомобиля совершали они. В итоге десять невиновных сотрудников были привлечены к административной ответственности и оплатили штрафы со своего кошелька, Козлов формально был чист перед законом.

Указания начальника сотрудники выполняли, так как боялись, что у них будут проблемы на работе. А Козлов пошел на такие меры, чтобы к нему как к руководителю госпредприятия и действующему депутату не было вопросов со стороны начальства и контролирующих органов.

— Моя предвыборная программа строилась на идее здорового образа жизни, — рассказывал Козлов в интервью «Минск-Новости». — Я пошел в горсовет, потому что стремлюсь сделать жизнь в городе лучше, чтобы у людей был выбор между видами спорта, здоровыми развлечениями. Да и вся деятельность депутатского корпуса столицы направлена на улучшение нашего любимого города и жизни в нем.

Согласно декларации, которую кандидаты в депутаты подают перед выборами, в 2016 году доход Козлова составил более 84 тысяч рублей, он был одним из самых состоятельных претендентов.

51-летний Сергей Козлов признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст. 424 УК) и приговорен к минимальному, согласно санкции статьи, наказанию — 2 годам лишения свободы. Однако гособвинитель с решением не согласился — сначала был подан протест в Минский городской суд, а потом и в Верховный суд.

Не оспаривая вину Козлова, прокурор настаивал, что наказание слишком строгое — экс-директор полностью признал вину, компенсировал ущерб, у потерпевших сотрудников не было к нему претензий, ранее Козлов к уголовной ответственности не привлекался, на работе его характеризуют положительно, имеет государственную награду, на иждивении — двое малолетних детей и мать, имеющая инвалидность.

Гособвинитель просил осудить Козлова с отсрочкой исполнения наказания. Однако судебная коллегия пришла к выводу, что протест удовлетворению не подлежит — приговор в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима оставлен в силе. Кстати, часть денег осужденный вернул сотрудникам уже в ходе предварительного расследования.

При этом Сергей Козлов по-прежнему «значится» депутатом Минского городского Совета депутатов 28-го созыва. В приемной Совета TUT.BY заявили, что им ничего неизвестно о том, что депутат был осужден.