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В Гомеле умер директор колледжа, в котором взбунтовались учащиеся
17.02.2020 23:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле умер Николай Володин, директор Гомельского государственного педколледжа имени Выготского, в котором в декабре против одного из педагогов
Николай Володин умер в воскресенье в больнице, где ему делали операцию, рассказали в педколледже. Ему было 64 года. Колледж он возглавлял 16 лет.
Выражаем соболезнования семье Николая Володина и его коллегам.
Напомним, учащиеся отделения «Начальное образование» из Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского в декабре
С тех пор милиция проводит проверку.
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В Гомеле умер Николай Володин, директор Гомельского государственного педколледжа имени Выготского, в котором в декабре против одного из педагогов взбунтовались...
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