«Каждый цех шьет марлевые повязки». Из-за коронавируса бобруйское предприятие отложило выпуск одежды

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске швейная фабрика частично приостановила выпуск одежды, чтобы шить марлевые повязки. Заказ на 300 тысяч повязок «Славянке» поступил от «Белмедтехники». Все дело в коронавирусе, объясняют на предприятии.



Фото: Анжелика Василевская

Марлевые повязки «Славянка» уже выпускала в 2009 году, когда была эпидемия свиного гриппа. Тогда, 11 лет назад, повязки были трехслойными, а сейчас предприятие выпускает 4-слойные марлевые повязки — это требование заказчика. По словам директора «Славянки» Теймураза Бочоришвили, еще один защитный слой минимизирует прохождение мелких частиц через маску.

Маски шьют в каждом цеху — по 4 человека в группе. Выпуск некоторых заказов приостановлен, но все равно не выбивается из графика, говорят на «Славянке». Все договорные обязательства выполняются, собственная весенняя коллекция тоже готова.

Заказ на 300 тысяч марлевых повязок от «Белмедтехники» «Славянка» получила без малого 2 недели назад — 5 февраля. В ближайшие дни запланирована отгрузка последней партии. Кроме «Белмедтехники», марлевые повязки «Славянке» заказали и частные организации.

По словам руководителя предприятия, повязки заказывают, потому что в отличие от масок из нетканых материалов они приятнее в носке и многоразовые. То есть повязки можно стирать, утюжить, а еще хлопок биоразлагаем.

— Когда была эпидемия свиного гриппа, то все стало понятно в течение трех недель. Что сейчас будет — неизвестно, определенности нет. Потому если будут еще заказы на марлевые повязки, выполним. Хотя хотелось бы, чтобы они не понадобились, — сказал директор «Славянки» Теймураз Бочоришвили.

Его беспокоит также задержка в поставках тканей — из-за коронавируса китайские предприятия не работают с Нового года, и когда начнут — неизвестно. Ткани из Китая «Славянка» заказала для пошива школьной коллекции.

Что с коронавирусом



Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что сегодня пациентов с коронавирусом в Беларуси нет. Он также прокомментировал ситуацию с наличием в продаже в Беларуси медицинских масок. Министр заверил, что они в аптеках есть, а ежедневно в стране выпускают около 60 тысяч масок и они отгружаются в государственные аптеки. Более того, максимальная пиковая мощность по выпуску масок может достигать 100 тысяч штук в сутки.

— Кроме того, наша легкая промышленность возобновила выпуск марлевых многоразовых масок. 21 февраля мы, чтобы создать запас на возможный ажиотажный спрос, получаем по внешнему контракту 500 тысяч масок и до конца февраля еще 1 млн 100 тысяч. Это в дополнение к тому, что выпускает наша промышленность. Плюс у нас есть договоренность, что в случае необходимости будет поставлено еще несколько миллионов масок, но сегодня необходимости в широком их применении нет, — сказал министр здравоохранения.

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