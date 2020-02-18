Письмо Домрачевой, падение экономики, что держит цены на жилье и три таксиста - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Представьте, что у вас есть возможность немного перевести стрелки назад (и мы сейчас не о будильнике, хотя и о нем тоже) и написать письмо себе в прошлое. Что бы вы сказали себе десятилетней давности с высоты своего нынешнего возрасти и опыта? От каких ошибок постарались бы уберечь? А что, наоборот, посоветовали сделать? Мы тут попросили (не без повода!) Дарью Домрачеву образца 2020-го написать письмо себе 23-летней. Вот что из этого получилось . А пока вы собираетесь с мыслями, напомним о событиях в стране и в мире за вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Хотите знать, как выглядит нефтяная проблема в цифрах — взгляните на результаты работы экономики в январе. Президент, к слову, вчера тоже снова вспоминал о «черном золоте». Некоторые последние заявления Лукашенко о нефти вчера же отказался комментировать пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но заверил , что диалог продолжается. А мы пока посмотрели ( и кое-что увидели ), чем можно заменить нефтепродукты, доходы от экспорта которых неизбежно тают.

в цифрах — на результаты работы экономики в январе. Президент, к слову, вчера тоже о «черном золоте». Некоторые последние заявления Лукашенко о нефти вчера же отказался комментировать пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но , что диалог продолжается. А мы пока посмотрели ( ), чем можно заменить нефтепродукты, доходы от экспорта которых неизбежно тают. Если вы не заметили, то у нас уже идут выборы — выборы в оппозиции. Там окончили прием заявок на участие в праймериз по выбору единого кандидата . Теперь будут проверять документы желающих участвовать, чтобы определить, кто окончательно прошел в праймериз. И только потом уже выберут единого.

. Теперь документы желающих участвовать, чтобы определить, кто окончательно прошел в праймериз. И только потом уже выберут единого. Стоимость жилья в Минске была более-менее стабильной только с 2016-го по 2017-й. Все остальное время кривая ценника шла то вверх, то вниз. Эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская Минске могла бы стоить 70 тысяч долларов: что не дает ценам взлететь?">разбиралась, куда она пойдет дальше.

была более-менее стабильной только с 2016-го по 2017-й. Все остальное время кривая ценника шла то вверх, то вниз. Эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская Минске могла бы стоить 70 тысяч долларов: что не дает ценам взлететь?">разбиралась, куда она пойдет дальше. Через 20 лет после исчезновения экс-главы МВД Беларуси Захаренко его дочь встретилась с заявившим об участии в похищении и убийстве бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, чтобы узнать детали о смерти отца.

О КОРОНАВИРУСЕ





Пять белорусов, эвакуированных из Китая в Казахстан, вернулись домой после карантина. А мы съездили в центр под Минском, где будут жить студенты из Поднебесной.

домой после карантина. А мы в центр под Минском, где будут жить студенты из Поднебесной. Минздрав Беларуси успокаивает : сегодня пациентов в коронавирусом в нашей стране нет, зато масок — сколько душе угодно. Кстати, в Бобруйске целая фабрика отложила выпуск одежды, чтобы шить марлевые повязки.

: сегодня пациентов в коронавирусом в нашей стране нет, зато масок — сколько душе угодно. Кстати, в Бобруйске целая фабрика выпуск одежды, чтобы шить марлевые повязки. Следим мы и за ситуацией с лайнером Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы — пассажиры рассказали о том, как там обстоят дела. Напомним, у вирус обнаружили у 44 американцев, которые были на борту судна, там же заболевание нашли и у одной россиянки.

о том, как там обстоят дела. Напомним, у вирус у 44 американцев, которые были на борту судна, там же заболевание и у одной россиянки. Есть новости и от ВОЗ : по статистике 80% заболевших выздоравливают, а вот для 2% вирус смертелен и с возрастом риск смерти увеличивается.

: по статистике 80% заболевших выздоравливают, а вот для 2% вирус смертелен и с возрастом риск смерти увеличивается. Хотим мы или нет, но коронавирус влияет не только на медицинские вопросы. Например, в Китае из-за эпидемии отменили Пекинский автосалон, а еще в Поднебесной на карантин будут отправлять бумажные деньги. А в Гонконге из-за вируса случился … дефицит туалетной бумаги.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ И ОЧЕНЬ СЛОЖНОЕ

Помните, когда недавно президент открывал целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске, он неожиданно (на самом деле нет) подошел побеседовать с работниками предприятия. Среди них оказался египтянин Халиль Фади. Разузнали , кто же этот египтянин и как он оказался в Беларуси.





Ситуация на рынке такси у всех на слуху. Дошло до того, что водители чуть ли не забастовки устраивают, чтобы добиться повышения тарифов, — иначе, говорят, на жизнь не заработаешь. А ведь еще пару десятков лет назад эта работа была весьма хлебной и престижной. Собрали три истории столичных таксистов , чтобы на их примере показать, как трансформировалась профессия, и попытались понять, можно ли теперь нормально жить с такой работой.

у всех на слуху. Дошло до того, что водители чуть ли не забастовки устраивают, чтобы добиться повышения тарифов, — иначе, говорят, на жизнь не заработаешь. А ведь еще пару десятков лет назад эта работа была весьма хлебной и престижной. Собрали , чтобы на их примере показать, как трансформировалась профессия, и попытались понять, можно ли теперь нормально жить с такой работой. Кстати, вы же следили за нашим конкурсом историй « Крутой поворот в карьере «? Напоминаем, что пришло время выбрать победителя . А пока вы голосуете за самый интересный рассказ, сообщаем: теперь мы ищем мужчин . И не просто так, а для смелых экспериментов — вот тут можно узнать, в чем дело.

«? Напоминаем, что пришло время . А пока вы голосуете за самый интересный рассказ, сообщаем: теперь . И не просто так, а для смелых экспериментов — вот можно узнать, в чем дело. А вот здесь у нас два непростых рассказа, которые просто должны помочь вам напомнить о ценности жизни, любви, семьи… Беларусь, согласно докладу ВОЗ, находится на третьем месте в Европе по количеству суицидов . За грустной, но сухой статистикой — тысячи личных историй родственников и друзей, которые пережили уход близкого человека и научились с этим жить. Одну из таких историй сегодня согласилась рассказать Соня. Ей было 11 лет, когда ее мать покончила с собой.

. За грустной, но сухой статистикой — тысячи личных историй родственников и друзей, которые пережили уход близкого человека и научились с этим жить. сегодня согласилась рассказать Соня. Ей было 11 лет, когда ее мать покончила с собой. Последние два года Мария и ее супруг обивают пороги правоохранительных органов — они требуют наказать зятя, который, по их мнению, насилует собственную дочь . Мама девочки говорит, что родные не приняли ее мужа и любыми способами пытаются их разлучить. Следственный комитет один раз отказал в возбуждении уголовного дела, сейчас проводится новая проверка.

О ФУТБОЛЕ И НЕМНОГО О ХОККЕЕ

Вчера прошла жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу — рассказываем , кто чей соперник в первом туре. Кстати, в этом сезоне интернет-трансляции матчей высшей лиги будут начинаться с новой заставки. Как вам ?

— , кто чей соперник в первом туре. Кстати, в этом сезоне интернет-трансляции матчей высшей лиги будут начинаться с новой заставки. ? Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук рассказал, что будет , если наша сборная не выйдет на Евро-2020 . Теперь у футболистов точно нет выбора — надо выходить!

, если наша сборная не выйдет на . Теперь у футболистов точно нет выбора — надо выходить! Минское «Динамо» подписало контракт с корейским футболистом. И вот кто это .

подписало контракт с корейским футболистом. . Вышедший в прошлом году из колонии Александр Кокорин на правах аренды до конца сезона перешел из «Зенита» в «Сочи». Переход российского футболиста обсуждался в течение нескольких недель, но после трансфера болельщики переключились на фото с презентации .

на правах аренды до конца сезона перешел из «Зенита» в «Сочи». Переход российского футболиста обсуждался в течение нескольких недель, но после трансфера болельщики переключились . И о грустном. В смысле о хоккее: минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, проиграв дома московскому ЦСКА.

Все новости понедельника, 17 февраля





Кстати, утро вторника — самое время, чтобы подумать об отдыхе. Во-первых, потому что в прокате сразу два лидера (а значит, придется посмотреть их оба), а во-вторых, потому что кроме них есть еще «Соник в кино» ( объясняем , почему вам нужно тратить время на ленту о еже и кроссовках). В общем, по фильму на вечер, а там уже и выходные не за горами!

Ваша редакция