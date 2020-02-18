ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Письмо Домрачевой, падение экономики, что держит цены на жилье и три таксиста - все за вчера

18.02.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Представьте, что у вас есть возможность немного перевести стрелки назад (и мы сейчас не о будильнике, хотя и о нем тоже) и написать письмо себе в прошлое. Что бы вы сказали себе десятилетней давности с высоты своего нынешнего возрасти и опыта? От каких ошибок постарались бы уберечь? А что, наоборот, посоветовали сделать? Мы тут попросили (не без повода!) Дарью Домрачеву образца 2020-го написать письмо себе 23-летней. Вот что из этого получилось. А пока вы собираетесь с мыслями, напомним о событиях в стране и в мире за вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Хотите знать, как выглядит нефтяная проблема в цифрах — взгляните на результаты работы экономики в январе. Президент, к слову, вчера тоже снова вспоминал о «черном золоте». Некоторые последние заявления Лукашенко о нефти вчера же отказался комментировать пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но заверил, что диалог продолжается. А мы пока посмотрели (и кое-что увидели), чем можно заменить нефтепродукты, доходы от экспорта которых неизбежно тают.
  • Если вы не заметили, то у нас уже идут выборы — выборы в оппозиции. Там окончили прием заявок на участие в праймериз по выбору единого кандидата. Теперь будут проверять документы желающих участвовать, чтобы определить, кто окончательно прошел в праймериз. И только потом уже выберут единого.
  • Стоимость жилья в Минске была более-менее стабильной только с 2016-го по 2017-й. Все остальное время кривая ценника шла то вверх, то вниз. Эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская Минске могла бы стоить 70 тысяч долларов: что не дает ценам взлететь?">разбиралась, куда она пойдет дальше.
  • Через 20 лет после исчезновения экс-главы МВД Беларуси Захаренко его дочь встретилась с заявившим об участии в похищении и убийстве бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, чтобы узнать детали о смерти отца.

О КОРОНАВИРУСЕ


  • Пять белорусов, эвакуированных из Китая в Казахстан, вернулись домой после карантина. А мы съездили в центр под Минском, где будут жить студенты из Поднебесной.
  • Минздрав Беларуси успокаивает: сегодня пациентов в коронавирусом в нашей стране нет, зато масок — сколько душе угодно. Кстати, в Бобруйске целая фабрика отложила выпуск одежды, чтобы шить марлевые повязки.
  • Следим мы и за ситуацией с лайнером Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы — пассажиры рассказали о том, как там обстоят дела. Напомним, у вирус обнаружили у 44 американцев, которые были на борту судна, там же заболевание нашли и у одной россиянки.
  • Есть новости и от ВОЗ: по статистике 80% заболевших выздоравливают, а вот для 2% вирус смертелен и с возрастом риск смерти увеличивается.
  • Хотим мы или нет, но коронавирус влияет не только на медицинские вопросы. Например, в Китае из-за эпидемии отменили Пекинский автосалон, а еще в Поднебесной на карантин будут отправлять бумажные деньги. А в Гонконге из-за вируса случился… дефицит туалетной бумаги.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ И ОЧЕНЬ СЛОЖНОЕ

  • Помните, когда недавно президент открывал целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске, он неожиданно (на самом деле нет) подошел побеседовать с работниками предприятия. Среди них оказался египтянин Халиль Фади. Разузнали, кто же этот египтянин и как он оказался в Беларуси.


  • Ситуация на рынке такси у всех на слуху. Дошло до того, что водители чуть ли не забастовки устраивают, чтобы добиться повышения тарифов, — иначе, говорят, на жизнь не заработаешь. А ведь еще пару десятков лет назад эта работа была весьма хлебной и престижной. Собрали три истории столичных таксистов, чтобы на их примере показать, как трансформировалась профессия, и попытались понять, можно ли теперь нормально жить с такой работой.
  • Кстати, вы же следили за нашим конкурсом историй «Крутой поворот в карьере«? Напоминаем, что пришло время выбрать победителя. А пока вы голосуете за самый интересный рассказ, сообщаем: теперь мы ищем мужчин. И не просто так, а для смелых экспериментов — вот тут можно узнать, в чем дело.
  • А вот здесь у нас два непростых рассказа, которые просто должны помочь вам напомнить о ценности жизни, любви, семьи… Беларусь, согласно докладу ВОЗ, находится на третьем месте в Европе по количеству суицидов. За грустной, но сухой статистикой — тысячи личных историй родственников и друзей, которые пережили уход близкого человека и научились с этим жить. Одну из таких историй сегодня согласилась рассказать Соня. Ей было 11 лет, когда ее мать покончила с собой.
  • Последние два года Мария и ее супруг обивают пороги правоохранительных органов — они требуют наказать зятя, который, по их мнению, насилует собственную дочь. Мама девочки говорит, что родные не приняли ее мужа и любыми способами пытаются их разлучить. Следственный комитет один раз отказал в возбуждении уголовного дела, сейчас проводится новая проверка.

О ФУТБОЛЕ И НЕМНОГО О ХОККЕЕ

  • Вчера прошла жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу — рассказываем, кто чей соперник в первом туре. Кстати, в этом сезоне интернет-трансляции матчей высшей лиги будут начинаться с новой заставки. Как вам?
  • Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук рассказал, что будет, если наша сборная не выйдет на Евро-2020. Теперь у футболистов точно нет выбора — надо выходить!
  • Минское «Динамо» подписало контракт с корейским футболистом. И вот кто это.
  • Вышедший в прошлом году из колонии Александр Кокорин на правах аренды до конца сезона перешел из «Зенита» в «Сочи». Переход российского футболиста обсуждался в течение нескольких недель, но после трансфера болельщики переключились на фото с презентации.
  • И о грустном. В смысле о хоккее: минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, проиграв дома московскому ЦСКА.

Все новости понедельника, 17 февраля


Кстати, утро вторника — самое время, чтобы подумать об отдыхе. Во-первых, потому что в прокате сразу два лидера (а значит, придется посмотреть их оба), а во-вторых, потому что кроме них есть еще «Соник в кино» (объясняем, почему вам нужно тратить время на ленту о еже и кроссовках). В общем, по фильму на вечер, а там уже и выходные не за горами!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте, что у вас есть возможность немного перевести стрелки назад (и мы сейчас не о будильнике, хотя и о нем тоже) и написать письмо себе в прошлое. А пока вы...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле умер директор колледжа, в котором взбунтовались учащиеся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика