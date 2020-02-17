Обсудили плюсы и минусы, наградили лучших. Работники учреждений культуры Кореличского района подвели итоги за 2019 год и наметили планы на будущее

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Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома подвёл итоги деятельности за 2019 год и поставил задачи на ближайшее будущее. Отчётное мероприятие прошло сегодня в Кореличской детской школе искусств.

С докладами о плюсах и минусах работы в 2019 году выступили начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Инна Санчук, директор РЦКиНТ Наталья Городник, директор Кореличской районной библиотеки Лилия Артюх, директор Кореличского краеведческого музея Дмитрий Артюх и директор Кореличской детской школы искусств Снежанна Коледа. Гостем мероприятия стала заместитель начальника управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета Снежана Куратчик.













За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры района Грамотой отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома награждены методист ГУО «Кореличский районный молодёжный центр» Ольга Романюк, библиотекарь Мирской горпоселковой библиотеки Светлана Нечай и звукорежиссёр РЦКиНТ Александр Коледа.













За многолетний добросовестный труд, профессионализм и активное участие в общественной жизни Благодарностью Кореличского райкома профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждены учитель ГУО «Кореличская детская школа искусств» Ольга Нестер, заведующий сектором «Райцевский сельский клуб» Алла Сиротина, библиотекарь Полужской сельской библиотеки Татьяна Воробей, уборщик служебного помещения ГУО «Мирская детская школа искусств» Лидия Демидович и юрисконсульт отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Наталья Дратковская.

















Дипломом ІІІ степени областного смотра-конкурса любительских объединений «Мир увлечений» в номинации «Лучший семейно-бытовой клуб» награждён клуб «Алеся» Еремичского Дома культуры. Обладателем Диплома ІІ степени в номинации «Лучший клуб традиционной белорусской культуры» стало народное любительское объединение «Закрытые лица» ОКиД «Еремичский Дом культуры», а клуб «Молодой специалист» РЦКиНТ Кореличского района завоевал Диплом ІІ cтепени областного смотра-конкурса в номинации «Лучший общественно-культурный клуб».













Виктория КОСТЮК

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