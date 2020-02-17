В Минской области стартовал проект по развитию финансовой грамотности у детей

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В течение текущего года в столичном регионе будет работать областная очно-заочная бизнес-школа, а в учреждениях образования пройдут конкурсы, экскурсии, митапы, квесты, турниры, выставки и прочие мероприятия.

В частности, дошкольников научат правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях экономического характера (например, совершать покупки в магазине, платить за проезд в транспорте), им расскажут о кредитных картах и других банковских продуктах. Планируется научить правильному отношению к деньгам и их разумному использованию, с помощью игр ввести в сложный мир предметов, вещей, человеческих взаимоотношений, помочь разумно отнестись к рекламе.

Школьники будут учиться составлять семейный бюджет, открывать банковские вклады, выбирать финансовые инструменты для инвестирования своих сбережений, оформлять страховки. Запланированы встречи с сотрудниками банков, страховых компаний.

Отдельно организаторы рассчитывают провести мероприятия для родителей, чтобы изменить их отношение к финансовому воспитанию, расширить их знания о деньгах и педагогических приемах взаимодействия с детьми.

Ожидается, что во время проекта участники расширят свои представления в сфере личных и семейных финансов, получат навыки критического отношения к любой финансовой информации, распространяемой в интернете или в СМИ, осознают необходимость ответственного отношения к личным и семейным финансам.

Цель проекта - вовлечь участников образовательного процесса в мероприятия экономической направленности для формирования их финансовой грамотности.

Инициатором и организатором проекта стало главное управление по образованию Минского облисполкома.