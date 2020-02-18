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Уровень заболеваемости ВИЧ в Пинске, где недавно его нашли у младенца, выше странового почти вдвое. Почему?
18.02.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пинске, где недавно
По данным за 2019 год в Пинске проживает 624 человека с ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости по городу составляет 452,3 случая на 100 тысяч населения. При этом областной уровень — 119,3 случая, а республиканский — 233,4.
Высокий показатель заболеваемости в Пинске эпидемиологи связывают с распространением наркотиков в середине 90-х.
— Все началось с 1996-го, когда в Пинске за год было выявлено около 100 случаев ВИЧ-инфекции, связанных с употреблением наркотиков, — рассказал Леонид Глебко.
По его словам, сейчас в городе работает несколько программ по профилактике заражения ВИЧ среди наркопотребителей: выдаются бесплатные шприцы, работает метадоновая программа.
В 2018 году в Пинске выявили 52 случая заражения ВИЧ, в прошлом — 45.
— На протяжении пяти лет мы наблюдаем снижение по этому показателю. Раньше больше фиксировалось случаев заражения. Задача ставится до конца 2020 года выявить 90% всех ВИЧ-инфицированных по области и по стране, — сообщил завотделом профилактики.
По Брестской области в 2019 году основной путь передачи ВИЧ это половые контакты — 61,1%. На втором месте употребление инъекционных наркотиков — 36,8%.
В 2019 из 139 вновь выявленных случаев в Брестской области у 30 (21,6%) инфицирование ВИЧ связано с пребыванием на территории сопредельных государств, преимущественно — в России.
Напомним, в Пинске у
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РБ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
17 февраля
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Уровень заболеваемости ВИЧ в Пинске, где недавно его нашли у младенца, выше странового почти вдвое. Почему?
В Пинске проживает 624 человека с ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости по городу составляет 452,3 случая на 100 тысяч населения. При этом областной уровень - 119,3...
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