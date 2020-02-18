ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уровень заболеваемости ВИЧ в Пинске, где недавно его нашли у младенца, выше странового почти вдвое. Почему?

18.02.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пинске, где недавно у 11-месячной девочки из здоровой семьи нашли ВИЧ, почти в четыре раза превышает областной и в два раза — республиканский. Об этом сообщил TUT.BY заведующий отделом профилактики Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным за 2019 год в Пинске проживает 624 человека с ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости по городу составляет 452,3 случая на 100 тысяч населения. При этом областной уровень — 119,3 случая, а республиканский — 233,4.

Высокий показатель заболеваемости в Пинске эпидемиологи связывают с распространением наркотиков в середине 90-х.

— Все началось с 1996-го, когда в Пинске за год было выявлено около 100 случаев ВИЧ-инфекции, связанных с употреблением наркотиков, — рассказал Леонид Глебко.

По его словам, сейчас в городе работает несколько программ по профилактике заражения ВИЧ среди наркопотребителей: выдаются бесплатные шприцы, работает метадоновая программа.

В 2018 году в Пинске выявили 52 случая заражения ВИЧ, в прошлом — 45.

— На протяжении пяти лет мы наблюдаем снижение по этому показателю. Раньше больше фиксировалось случаев заражения. Задача ставится до конца 2020 года выявить 90% всех ВИЧ-инфицированных по области и по стране, — сообщил завотделом профилактики.

По Брестской области в 2019 году основной путь передачи ВИЧ это половые контакты — 61,1%. На втором месте употребление инъекционных наркотиков — 36,8%.

В 2019 из 139 вновь выявленных случаев в Брестской области у 30 (21,6%) инфицирование ВИЧ связано с пребыванием на территории сопредельных государств, преимущественно — в России.

«Без лечения смерть будет весьма неприятная». Понятным языком рассказываем о ВИЧ

Напомним, в Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ. Проверили всю семью: маму, папу и четверых братьев. У всех результат отрицательный. Мама малышки обратилась в СК с заявлением о том, что ребенка заразили в период прохождения лечения в одном из учреждений здравоохранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РБ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

17 февраля случай в Пинске прокомментировал Министр здравоохранения Владимир Караник. Он пообещал объективно расследовать ситуацию. Если расследование покажет, что малышка заразилась в медучреждении, виновные будут наказаны, заверил Караник.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске проживает 624 человека с ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости по городу составляет 452,3 случая на 100 тысяч населения. При этом областной уровень - 119,3...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Одна пациентка бросила в меня табуретку». Работники скорой - о людях и своей работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика