Уровень заболеваемости ВИЧ в Пинске, где недавно его нашли у младенца, выше странового почти вдвое. Почему?

Источник материала: Tut.by

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пинске, где недавно у 11-месячной девочки из здоровой семьи нашли ВИЧ , почти в четыре раза превышает областной и в два раза — республиканский. Об этом сообщил TUT.BY заведующий отделом профилактики Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным за 2019 год в Пинске проживает 624 человека с ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости по городу составляет 452,3 случая на 100 тысяч населения. При этом областной уровень — 119,3 случая, а республиканский — 233,4.

Высокий показатель заболеваемости в Пинске эпидемиологи связывают с распространением наркотиков в середине 90-х.

— Все началось с 1996-го, когда в Пинске за год было выявлено около 100 случаев ВИЧ-инфекции, связанных с употреблением наркотиков, — рассказал Леонид Глебко.

По его словам, сейчас в городе работает несколько программ по профилактике заражения ВИЧ среди наркопотребителей: выдаются бесплатные шприцы, работает метадоновая программа.

В 2018 году в Пинске выявили 52 случая заражения ВИЧ, в прошлом — 45.

— На протяжении пяти лет мы наблюдаем снижение по этому показателю. Раньше больше фиксировалось случаев заражения. Задача ставится до конца 2020 года выявить 90% всех ВИЧ-инфицированных по области и по стране, — сообщил завотделом профилактики.

По Брестской области в 2019 году основной путь передачи ВИЧ это половые контакты — 61,1%. На втором месте употребление инъекционных наркотиков — 36,8%.

В 2019 из 139 вновь выявленных случаев в Брестской области у 30 (21,6%) инфицирование ВИЧ связано с пребыванием на территории сопредельных государств, преимущественно — в России.

Напомним, в Пинске у 11-месячной девочки диагностирован ВИЧ. Проверили всю семью: маму, папу и четверых братьев. У всех результат отрицательный. Мама малышки обратилась в СК с заявлением о том, что ребенка заразили в период прохождения лечения в одном из учреждений здравоохранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РБ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

17 февраля случай в Пинске прокомментировал Министр здравоохранения Владимир Караник. Он пообещал объективно расследовать ситуацию. Если расследование покажет, что малышка заразилась в медучреждении, виновные будут наказаны, заверил Караник.