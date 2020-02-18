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«Одна пациентка бросила в меня табуретку». Работники скорой - о людях и своей работе

18.02.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работа экстренных служб — это ежедневная борьба за жизнь людей. К сожалению, их не всегда встречают с радостью: агрессия на вызовах, недовольство ожиданием, часто никаких «спасибо». Мы пригласили в студию работников скорой помощи, и они рассказали о ложных вызовах, пьяных пациентах, о том, почему скорая иногда долго едет и в каких случаях ее действительно нужно вызывать.

 
 
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