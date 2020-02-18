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В Гомеле из-за бесхозной сумки эвакуировали всех с автовокзала

18.02.2020 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 18 февраля из-за бесхозной сумки в Гомеле эвакуировали посетителей автовокзала, сообщили в УВД.

Сумку возле киоска на улице Курчатова в районе восьми часов утра обнаружил мужчина и позвонил в милицию.

На место прибыли экстренные службы и саперно-пиротехническая группа. Территорию оцепили.

Пассажиров и персонал автовокзала эвакуировали.

Выяснилось, в сумке были просто кем-то забытые вещи и книги.

Сейчас автовокзал в Гомеле работает в штатном режиме.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сумку возле киоска на улице Курчатова в районе восьми часов утра нашел мужчина и позвонил в милицию.
 
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