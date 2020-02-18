В Гомеле из-за бесхозной сумки эвакуировали всех с автовокзала

Источник материала: Tut.by

Утром 18 февраля из-за бесхозной сумки в Гомеле эвакуировали посетителей автовокзала, сообщили в УВД.

Сумку возле киоска на улице Курчатова в районе восьми часов утра обнаружил мужчина и позвонил в милицию.

На место прибыли экстренные службы и саперно-пиротехническая группа. Территорию оцепили.

Пассажиров и персонал автовокзала эвакуировали.

Выяснилось, в сумке были просто кем-то забытые вещи и книги.

Сейчас автовокзал в Гомеле работает в штатном режиме.