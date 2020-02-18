|
В Гомеле из-за бесхозной сумки эвакуировали всех с автовокзала
18.02.2020 13:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 18 февраля из-за бесхозной сумки в Гомеле эвакуировали посетителей автовокзала,
Сумку возле киоска на улице Курчатова в районе восьми часов утра обнаружил мужчина и позвонил в милицию.
На место прибыли экстренные службы и саперно-пиротехническая группа. Территорию оцепили.
Пассажиров и персонал автовокзала эвакуировали.
Выяснилось, в сумке были просто кем-то забытые вещи и книги.
Сейчас автовокзал в Гомеле работает в штатном режиме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сумку возле киоска на улице Курчатова в районе восьми часов утра нашел мужчина и позвонил в милицию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)