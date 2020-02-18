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В Каменецком районе «Табакерку» поставили возле входа в церковь. Местные против
18.02.2020 13:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Каменюки ларек «Табакерка» появился возле храма святого великомученика Георгия Победоносца.
Не все местные жители согласились с таким соседством.
Во-первых, ларек загораживает вид на Свято-Георгиевскую церковь — один из красивейших деревянных храмов района.
Во-вторых, люди не понимают, зачем он там. Ведь в нескольких шагах от «Табакерки» есть магазин, в котором среди прочего продают и табачные изделия.
Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил».
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Местные от такого соседства не в восторге.
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