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В Каменецком районе «Табакерку» поставили возле входа в церковь. Местные против

18.02.2020 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Каменюки ларек «Табакерка» появился возле храма святого великомученика Георгия Победоносца.


Фото читательницы

Не все местные жители согласились с таким соседством.

Во-первых, ларек загораживает вид на Свято-Георгиевскую церковь — один из красивейших деревянных храмов района.

Во-вторых, люди не понимают, зачем он там. Ведь в нескольких шагах от «Табакерки» есть магазин, в котором среди прочего продают и табачные изделия.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил».

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Теги: Брест
 
 
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