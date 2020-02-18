В Каменецком районе «Табакерку» поставили возле входа в церковь. Местные против

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Каменюки ларек «Табакерка» появился возле храма святого великомученика Георгия Победоносца.



Фото читательницы

Не все местные жители согласились с таким соседством.

Во-первых, ларек загораживает вид на Свято-Георгиевскую церковь — один из красивейших деревянных храмов района.

Во-вторых, люди не понимают, зачем он там. Ведь в нескольких шагах от «Табакерки» есть магазин, в котором среди прочего продают и табачные изделия.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил».