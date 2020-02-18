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Минчанка попала в больницу со свиным гриппом. Если им сейчас и болеют, то редко - прививка помогает

18.02.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У минчанки диагностировали грипп А, известный в народе как свиной, и она сейчас лежит в городской клинической инфекционной больнице. Девушка рассказывает, что помимо нее в клинике есть и другие пациенты с таким диагнозом. Как пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, эпидемического подъема заболеваемости гриппом сейчас нет. Регистрируются единичные случаи и в основном это грипп А.


Фото: Reuters

— Мне и моим соседкам по палате поставили грипп А, который обычно известен как H1N1. В больнице несколько пациентов с таким диагнозом, — говорит девушка.

Собеседница не скрывает, что и она, и, насколько ей известно, и другие заболевшие, не были привиты от гриппа.

Как прокомментировала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, в Минске отсутствует эпидемический подъем заболеваемости гриппом, и этому способствовала грамотно проводимая в последние годы вакцинация.

— В столице регистрируются единичные случаи гриппа, в основном это грипп А (H1N1), новых серотипов вируса, к которым бы не было иммунитета у населения, не зарегистрировано, — отмечает пресс-секретарь.

Напомним, по данным на 7 февраля в Беларуси уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению с этим же периодом прошлого года был ниже на 32%. Белорусы если и болели, то чаще всего вирусами негриппозного происхождения. Среди заболевших больше всего детей — их около 70%.

— Вирусы гриппа встречаются в единичных случаях, это вирусы гриппа А и гриппа В. Случаев заболевания гриппом у тех, кто был привит, мы не отмечаем. Это достаточно закономерная ситуация. В основном ситуацию по острым респираторным инфекциям определяют негриппозные вирусы: аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, — отмечала заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Самой эффективной защитой от гриппа считается вакцинация. Она способствует формированию коллективного иммунитета, и риск распространения респираторных вирусов снижается. Вакцины защищают от штаммов гриппа А и В. В 2019 году прививки от гриппа сделали более 41% белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
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Эпидемического подъема заболеваемости гриппом сейчас нет. Регистрируются единичные случаи и в основном это грипп А.
 
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