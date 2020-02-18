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В Жлобине сбили 7-летнего велосипедиста
18.02.2020 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине в результате ДТП пострадал семилетний велосипедист,
ДТП произошло днем 17 февраля на улице Карибского. Мальчик внезапно выехал из-за припаркованных вдоль дороги машин. В этот момент его сбил Volkswagen Polo.
Ребенок с травмами в больнице.
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Мальчик внезапно выехал из-за припаркованных вдоль дороги машин.
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