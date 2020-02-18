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Один из выходов станции «Площадь Победы» будет закрыт до начала марта
18.02.2020 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из выходов со станции метро «Площадь Победы» будет закрыт до 7 марта. Об этом
Выход № 3−1 в сторону магазина «Океан» закрыт с начала февраля. Его ремонтируют. Сообщается, что работы закончат 7 марта и выход откроют.
Напомним, что уже год по всему Минску обновляют выходы из метро: сначала были станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Затем «Московская», «Купаловская», «Партизанская» и «Фрунзенская». Давно начаты работы на «Площади Победы». В сентябре обновляли выходы на «Востоке», а в октябре — на «Могилевской» и «Фрунзенской».
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Один из двух выходов в сторону магазина «Океан» закрыт с начала февраля. Его ремонтируют.
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