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В Могилеве вовсю цветут подснежники. И это, вообще-то, нехорошо
18.02.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве цветут подснежники. Фото цветов прислал в редакцию читатель TUT.BY — оно сделано сегодня, 18 февраля, в центре города.
Цветущие подснежники читатель TUT.BY сфотографировал рядом со своим домом на улице Цагельной около автовокзала.
Но это не единственное место в городе, где в последний месяц зимы уже вылезли первые весенние цветы. Фото могилевчане делятся в соцсетях.
Цветущая природа и теплая погода, конечно, нам тоже нравится больше, чем трескучий мороз и сугробы по колено. Только
Вообще, климатическая зима в Беларуси в этом сезоне до сих пор не наступила. И, если следующие две недели будет устойчивая плюсовая температура, то и не наступит вовсе. Тогда эта зима войдет в историю страны как единственная зима, которой не было.
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Природа не понимает, что по календарю - зима.
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