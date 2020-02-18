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В Могилеве вовсю цветут подснежники. И это, вообще-то, нехорошо

18.02.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве цветут подснежники. Фото цветов прислал в редакцию читатель TUT.BY — оно сделано сегодня, 18 февраля, в центре города.


Фото: Николай Гурков, vk.com/ilovemogilev

Цветущие подснежники читатель TUT.BY сфотографировал рядом со своим домом на улице Цагельной около автовокзала.


Подснежники во дворе дома около автовокзала на улице Цагельной в Могилеве, 18 февраля 2020 года. Фото: читатель TUT.BY

Но это не единственное место в городе, где в последний месяц зимы уже вылезли первые весенние цветы. Фото могилевчане делятся в соцсетях.


Фото: Павел Струнович, vk.com/ilovemogilev

Цветущая природа и теплая погода, конечно, нам тоже нравится больше, чем трескучий мороз и сугробы по колено. Только специалисты говорят, что отрицательных последствий такой погоды будет больше, чем положительных. Например, частые переходы с положительных температур к отрицательным негативно сказываются, в частности, на долговечности зданий и сооружений.

Вообще, климатическая зима в Беларуси в этом сезоне до сих пор не наступила. И, если следующие две недели будет устойчивая плюсовая температура, то и не наступит вовсе. Тогда эта зима войдет в историю страны как единственная зима, которой не было.

 
Теги: Могилев
 
 
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