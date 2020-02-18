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В Малорите грабитель с похмелья вломился в мебельный магазин вместо ювелирного - и очень расстроился

18.02.2020 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Малоритского района по ошибке вломился в мебельный магазин вместо ювелирного, сообщает МВД.


Фото: ГКСЭ

О преступлении сообщил очевидец: мол, видел, как через окно мебельного магазина на улицу вылез мужчина. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель райцентра.

Задержанный рассказал, что в день нападения у него было сильное похмелье. По этой причине он перепутал мебельный магазин с ювелирным, разбил окно и залез внутрь. Осмотревшись, понял свою ошибку — и очень расстроился.

«Он взял стул и решил выместить злость на двери магазина и пяти фужерах, находящихся рядом. Затем бросил стул и покинул торговый объект через оконный проем», — сообщили в МВД.

 
 
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