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После дождя над Брестом появилась двойная радуга. Смотрите, какая красота

18.02.2020 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двойную радугу видели в Бресте 18 февраля после февральского дождя. Фотографию оптического явления прислал в редакцию Денис Артемук.


Двойная радуга 18 февраля в Бресте. ​​​​Фото: Денис Артемук

Февраль вообще радует брестчан погодой. С начала месяца в городе обновили два температурных рекорда, сообщает Zarya.by со ссылкой на областной гидромет.


Радуга 18 февраля в Бресте. Фото: Татьяна Лапко

1 февраля температура воздуха достигла 10,3 градуса тепла. Абсолютный максимум этого дня за послевоенный период метеонаблюдений в Бресте составлял 8,2 градуса тепла и был зафиксирован в 1990 году.

2 февраля воздух в Бресте прогрелся до плюс 8,1 градуса. Предыдущий рекорд — 5,7 градуса тепла — был зафиксирован дважды: в 1948 и 1974 годах.

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Теги: Брест
 
 
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Февраль радует брестчан погодой. С начала месяца в городе обновили два температурных рекорда.
 
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