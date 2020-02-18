После дождя над Брестом появилась двойная радуга. Смотрите, какая красота

Источник материала: Tut.by

Двойную радугу видели в Бресте 18 февраля после февральского дождя. Фотографию оптического явления прислал в редакцию Денис Артемук.



Двойная радуга 18 февраля в Бресте. ​​​​Фото: Денис Артемук

Февраль вообще радует брестчан погодой. С начала месяца в городе обновили два температурных рекорда, сообщает Zarya.by со ссылкой на областной гидромет.



Радуга 18 февраля в Бресте. Фото: Татьяна Лапко

1 февраля температура воздуха достигла 10,3 градуса тепла. Абсолютный максимум этого дня за послевоенный период метеонаблюдений в Бресте составлял 8,2 градуса тепла и был зафиксирован в 1990 году.

2 февраля воздух в Бресте прогрелся до плюс 8,1 градуса. Предыдущий рекорд — 5,7 градуса тепла — был зафиксирован дважды: в 1948 и 1974 годах.