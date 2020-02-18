Игромания: Благо!...или Вред?...

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Каковы же причины игромании? Для каждого человека это сугубо индивидуальный вопрос. Прежде всего, это чувство одиночества. Оно заставляет человека впервые прибегнуть к игре, а полученные ощущения в процессе игры вынуждают вернуться к ней в очередной раз. Неудовлетворенность самим собой внушает человеку возможность проявить себя в игре, ожидание легкой наживы. К игромании может привести склонность к разного рода зависимостям, например, наркотикам, алкоголю. Существуют факторы, предрасполагающие к игровой зависимости, и в первую очередь, неправильное воспитание в семье: стремление к игре с детства (карты, домино и т.д.); участие в играх родителей, знакомых; переоценка значения материальных ценностей; фиксированное внимание на финансовых возможностях; зависть к более богатым знакомым и родственникам; убеждение в том, что все проблемы можно решить с помощью денег.

При игромании разрушается личность, наступает депрессия, все это сказывается и на физическом состоянии. Многие люди, прежде всего, дети, подростки и молодежь до 30 лет, стали одержимы компьютером, интернетом, мобильным телефоном. У детей при этом отмечается быстрая утомляемость, беспричинный страх, невнимательность, повышенная возбудимость. Они теряют пространственную ориентацию. Чрезмерное использование компьютера вызывает дистресс, причиняет ущерб здоровью и психике растущего организма.

Так же негативно на здоровье ребенка сказывается электромагнитное, рентгеновское, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, шум, повышенный уровень пульсации светового потока.

Мобильная зависимость тоже заняла свою нишу в лудомании. Модные, с «наворотами», телефоны стали главной приметой социального статуса и источником радости. Человек постоянно живет в ожидании новой информации и получает ее в большом количестве и объеме. А если телефон не работает, а еще страшнее – утерян, теряется интерес к жизни, появляются паника, беспокойство, головная боль. Владельцы мобильных телефонов зачастую не знают, что не безопасно для жизни разговаривать по телефону в грозу, а воздействие на организм излучения в десять раз усиливается при беседе в автобусе, поезде, лифте, вагоне метро.

Лечению игромания поддается сложнее, чем алкоголизм и наркомания, а ее социальные последствия еще серьезнее. Лечение игромании необходимо начинать на самой ранней стадии болезни. Оно предполагает выявление, прежде всего, причин зависимости. Их своевременное устранение должно выполняться квалифицированным психологом. Очень важно при таком заболевании, чтобы лечение проводилось при полном согласии пациента, участии его родственников и близких людей. Поддержка со стороны близких людей поможет значительно быстрее справиться с этим недугом.

М.А. ШАЛАЕВА, врач-психотерапевт УЗ «Борисовская больница №2»