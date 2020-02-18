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МВД: Наркотики в Беларусь идут, в основном, из России

18.02.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Количество передозировок среди несовершеннолетних за последние четыре года уменьшилось в 37 раз. В Беларуси выявлять торговцев наркотиками и блокировать доступ к интернет-контенту помогает интернет-разведка. Об этом на на заседании Совмина рассказал глава МВД Юрий Караев, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Министр внутренних дел Юрий Карев на заседании президиума Совета Министров 18 февраля в Минске рассказал, что в прошлом году в 2,8 раза уменьшилось количество передозировок наркотиками у несовершеннолетних, а в сравнении с 2015 годом — в 37 раз.

По его словам, подростков в возрасте до 18 лет, вовлеченных в наркооборот, с каждым годом становится меньше. Вместе с тем, многие из тех, кто идет на преступление, делают это осознанно из корысти и прекрасно понимают, что нарушают закон.

Основной путь вовлечения подростков в наркопреступления — это интернет. В связи с этим, отметил Караев, МВД эффективно используют возможности подразделений интернет-разведки не только в выявлении и пресечении преступлений, но и в блокировании доступа к соответствующим сайтам.

Каналы поставки

В 2019 году органами внутренних дел выявлено 4,5 тысячи наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более полутора тонн наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов. Пресечено 29 каналов поставок наркотиков.

— В настоящее время обстановка в сфере нелегальных поставок наркотиков из-за границы на внутренний рынок характеризуется преобладанием российского вектора, — сообщил Караев.

Наряду с этим активизировалась деятельность международных преступных группировок, которые из стран Евросоюза везут на территорию ЕАЭС марокканский гашиш. Увеличилось и количество транзитных поставок МDМА, мефедрона и кокаина, сообщил глава МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной путь вовлечения подростков в наркопреступления - это интерент. В связи с этим, отметил Караев, МВД эффективно используют возможности подразделений...
 
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