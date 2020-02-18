Минчанин, которого российские СМИ назвали националистом, «гарбату» в кафе «Коммунарки» не заказывал

Источник материала: Tut.by

Кондитерская фабрика «Коммунарка» прокомментировала языковой конфликт в одном из своих кафе . На предприятии считают необоснованными претензии минчанина Арамаиса Миракяна. В действиях продавца руководство фабрики не нашло нарушений.



Фото: facebook.com/Арамаис Миракян

Naviny.by получили официальное письмо от заместителя генерального директора СОАО «Комунарка» Светланы Гонтаревой. Она изложила следующую версию событий.

11 февраля 2020 года около 18:00 в магазин пришла компания людей — два парня и девушка. Сделав заказ, они расположились за столиком в кофейне. Заказ был сделан на русском языке, подчеркивается в официальном ответе.

Спустя какое-то время один из молодых людей подошел сделать повторный заказ к продавцу Канапацкой. Это был не Арамаис Миракян, а молодой человек, пришедший с ним, утверждают на «Коммунарке» со ссылкой на запись камеры видеонаблюдения.

«Именно этот молодой человек заказал фруктовый чай (гарбату фруктовую) на белорусском языке. В ответ на что продавец задала на русском языке уточняющий вопрос: какой именно чай? (В ассортиментном перечне кофейни несколько видов фруктовых чаев.) Молодой человек возмутился, что на его вопрос на белорусском языке ему ответили по-русски. И стал утверждать, что его обязаны обслуживать только на белорусском языке. После этого попросил выдать ему книгу замечаний и предложений и вызвать администратора», — написала Светлана Гонтарева.

По ее словам, книгу замечаний выдали по первому требованию. После общения с администратором конфликт был исчерпан. Молодой человек отказался от внесения жалобы в книгу замечаний.

«Именно в этот момент, когда администратор вынесла книгу, гражданин А. Миракян встал из-за столика и подошел к барной стойке. То есть, еще раз хочется отметить, что гражданин А. Миракян не делал заказ лично и с продавцом Канапацкой Е.И. не общался», — написала заместитель гендиректора СОАО «Коммунарка».

После этого, по ее словам, молодые люди вернулись за столик. Через какое-то время одна из посетительниц кофейни пожаловалась администрации на их поведение. Как утверждают на «Коммунарке», молодые люди вели себя вызывающе, громко смеялись, нецензурно выражались. Покупательница порекомендовала вызвать охрану на эту компанию, но администрация магазина этого делать не стала.

«Предложение вызвать охрану прозвучало от посетительницы кофейни за неподобающее поведение компании, а не от сотрудников магазина за общение на белорусском языке. Таким образом, никаких нарушений в действиях со стороны продавца администрацией магазина не выявлено. Считаем претензии гражданина А. Миракяна необоснованными», — сообщила Светлана Гонтарева.

В своем ответе она также напоминает, что по закону «Об обращениях граждан и юридических лиц» ответ на языке заявителя дается только в случае официальных обращений, а по Конституции в Беларуси два государственных языка — русский и белорусский.

Напомним, инцидент случился вечером 11 февраля в фирменном магазине «Коммунарки» на улице Красной в Минске.

Как ранее рассказывал Арамаис Миракян, который в жизни разговаривает на белорусском, он заказал фруктовый чай. Его попросили говорить по-русски, а когда он отказался, пригрозили вызвать охрану. В ответ Миракян потребовал книгу жалоб и предложений, но впоследствии конфликт был улажен.

Миракян не отрицал, что одна из посетительниц кафе сделала им замечание за то, что они якобы вели себя слишком громко, но заверяет, что нецензурную лексику ни он, ни его друзья не использовали.

Комментируя сегодня Naviny.by официальный ответ «Коммунарки», Арамаис Миракян признал, что это не он делал заказ, а его друг, но конфликт на языковой почве имел место.

«Так, сапраўды. Замову рабіў мой сябар. А я проста знаходзіўся побач. Мы вырашылі сапраўды напісаць гісторыю ад майго імя, бо сябар — не публічная асоба. Але гісторыя мела месца. І ахову пагражалі выклікаць за беларускую мову. А калі быў канфлікт з наведніцай, аховай нам не пагражалі», — сообщил минчанин.

Языковой конфликт в минском кафе активно обсуждался не только в соцсетях, но и в российских СМИ. Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов даже заявил о том, что в Беларуси поднимает голову национализм и что это явление белорусским властям следует жестко контролировать.