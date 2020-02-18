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В студенческий отряд - с 14 лет. Президент подписал новый указ о студотрядах
18.02.2020 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ № 58 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
— Документом закреплен ряд новых норм, которые позволят систематизировать процедуру формирования студенческих отрядов, повысят эффективность их деятельности, усилят организационную и методическую поддержку студотрядовского движения со стороны заинтересованных органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, — сообщает пресс-служба.
В частности:
Кроме того, указом предусмотрена возможность наделения ЦК ОО «БРСМ» правом последующего распределения между направляющими организациями средств, поступивших на его расчетный счет в результате освобождения принимающих студенческие отряды организаций от уплаты обязательных страховых взносов (пенсионное страхование).
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Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ № 58 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь».
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