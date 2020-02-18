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В студенческий отряд - с 14 лет. Президент подписал новый указ о студотрядах

18.02.2020 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ № 58 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Документом закреплен ряд новых норм, которые позволят систематизировать процедуру формирования студенческих отрядов, повысят эффективность их деятельности, усилят организационную и методическую поддержку студотрядовского движения со стороны заинтересованных органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, — сообщает пресс-служба.

В частности:

  • в указе конкретизировано понятие «студенческий отряд»;
  • определен возраст, с которого можно быть зачисленным в студотряд, — от 14 до 31 года;
  • закреплена возможность совмещать учебную и производственную практики с работой в студенческом отряде, если она соответствует специальности обучающегося;
  • студенческим отрядам также предоставлено право осуществлять деятельность круглогодично, если это не препятствует учебе.

Кроме того, указом предусмотрена возможность наделения ЦК ОО «БРСМ» правом последующего распределения между направляющими организациями средств, поступивших на его расчетный счет в результате освобождения принимающих студенческие отряды организаций от уплаты обязательных страховых взносов (пенсионное страхование).

 
 
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Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ № 58 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь».
 
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