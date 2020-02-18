Успехи — повод для встречи. Ученица гимназии Глуска Софья Сергеева

Источник материала: Радзiма





Постоянным читателям нашей газеты представлять ученицу гимназии Глуска Софью Сергееву особо не нужно. О ней, как об исследовательнице экологических проблем и призере конкурсов научно-исследовательских работ мы писали несколько раз. Одним из главных достижений талантливой и целеустремленной гимназистки в прошлом году был диплом 1-й степени в одной из секций на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века». Эту престижную награду Софья привезла домой из подмосковного Королёва, где проходил конкурс, в мае прошлого года. Но с тех пор в копилку своих успехов девушка добавила еще несколько пунктов. Перечислю. Первое: ученица гимназии Глуска Софья Сергеева в январе получила премию специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и включена в республиканский банк данных одаренных учащихся. Второе: в областной олимпиаде по обществоведению, которая тоже проходила в январе, десятиклассница заняла 3-е место. Третье: победа в районном конкурсе «Ученик года». В общем-то, все эти пункты и стали поводом для нашей новой встречи.

Биология&обществоведение

Первым делом я спросила у Софьи, как сочетаются интересы к таким разным сферам, как биология и обществоведение. Оказывается, абсолютно гармонично: одно другому не мешает. Любовь к биологии возникла еще до того, как этот предмет появился в школьном расписании. С 4-го класса Соня хотела быть врачом-хирургом, «очень сильно хотела», поэтому смотрела все передачи, мало-мальски связанные с этой профессией: по биологии, анатомии, энтомологии… «В 6-м классе начались уроки биологии, в 7-м — химии, и я буквально влюбилась в эти предметы, — рассказывает девушка. — Я занималась дополнительно, читала много литературы, ходила на районные олимпиады. В 9-м классе с сентября приступила к исследовательской работе вместе с Татьяной Владимировной Саченко, готовились к конкурсу. И в этом же году у нас появился такой чудесный предмет, как обществоведение. Это прямо душу мою подняло — такой подъем чувствуешь, когда понимаешь, что нашел своё. Я на уроки как на крыльях летела». Тогда-то и зародилось сомнение насчет профессии врача, и после долгих раздумий Софья Сергеева решила, что в будущем будет юристом — прокурором. Правда, после всестороннего обсуждения на семейном совете всё-таки остановилась не на правоведении и прокуратуре, а на экономическом праве. И учебный профиль в 10-м классе выбрала соответствующий: обществоведение и английский.

«Юриспруденция привлекает своей упорядоченностью, четкостью, когда всё идет своим чередом, — объясняет старшеклассница. — Я признаюсь: я не творческий человек, не спонтанный, мне нужен определенный план действий, которому я должна следовать. Я всегда долго сомневаюсь в выборе, привожу аргументы за и против, и когда сама для себя убеждаюсь в правильности того или иного варианта — тогда вырабатываю план и следую ему».

Ученик года

А вот на участие в конкурсе «Ученик года» Софья Сергеева согласилась не раздумывая. Правда, времени на подготовку было немного, потому что параллельно школьница готовилась и участвовала в областной олимпиаде. Из всех конкурсов (интеллектуальный, визитка, домашнее задание, устное высказывание) самым сложным оказался последний. И дело не только в том, что тему (пять веских причин, по которым стоит посетить Глуск) участники узнали прямо во время конкурса и нужно было подготовиться за короткое время. «Могла бы, конечно, быть более убедительной и красноречивой, — смущаясь, признается Софья, — но вот эта моя черта характера — всё тщательно взвешивать, продумывать — подвела. Мне не хватило времени на то, чтобы взвесить все свои аргументы, поэтому немного растерялась на сцене».

Впрочем, и некоторая растерянность, и волнение не помешали Софье стать обладателем звания «Ученик года». Во многом это благодаря поддержке друзей, учителей, которые помогали готовиться, снимали видеовизитку, продумывали домашнее задание, выходили вместе с конкурсанткой на сцену. Всем им Софья говорит спасибо.

Олимпиада

Соня очень любит читать, и если тема ей интересна, изучает буквально всю информацию, которую может найти. Улыбаясь, она привела пример: «Несколько лет назад мне пообещали подарить собаку. Что делаю я? Сразу начинаю искать всё об этой породе: как ухаживать, как кормить, как выгуливать… Я даже завела себе тетрадь и выписывала туда всю нужную информацию. Я с самого детства люблю всё систематизировать, раскладывать по полочкам».

Обществоведение — наука из разряда «объять необъятное», она изучает самые разные сферы общества: экономическую, духовную, политическую, социальную… Поэтому читать, запоминать, анализировать и систематизировать здесь нужно немало. При подготовке к олимпиаде это «немало» возрастает в геометрической прогрессии. Соня многое повторяла, много узнавала нового, решала тесты, выполняла задания олимпиад прошлых лет. Очень кстати пришлось и участие в олимпиаде по финансовой грамотности, когда тоже пришлось изучить большой список литературы. К примеру, банковский кодекс при должном к нему подходе и заинтересованности — занимательное чтение, уверяет Софья Сергеева.

На олимпиаде ответы требовались не только в форме «да, нет, поставьте птичку». В первом туре один из вопросов звучал так: «Какие объекты Беларуси включены в список Всемирного наследия Юнеско и какие бы вы порекомендовали туда добавить? Обоснуйте». Так вот, в этом списке сейчас Беловежская пуща, дуга Струве, Мирский замок и дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, а глусская гимназистка добавила бы еще Нарочанский национальный парк, Лидский замок и собор святой Софии.

В следующем году она обязательно собирается участвовать в олимпиаде по обществоведению. Соня призналась, что у нее даже есть цель получить призовое место, которое бы обеспечило 100 баллов на ЦТ. Старшеклассница понимает: это трудно, не факт, что получится, но ведь попытка не пытка, а полученные знания за плечами не носить.

Вообще, уже сейчас, в 10-м классе, Софья Сергеева определилась не только с предметами, которые будет сдавать на ЦТ, но и с вузами (два: основной и запасной) и даже факультетами, на которых собирается учиться. Такое редко бывает.

О разном

— Со стороны кажется, что тебе удается абсолютно всё. Как этого добиться?

— Нужно приложить усилия — столько, сколько требуется. Если это твоя большая мечта, если ты этого очень хочешь, то нужно все ресурсы вкладывать, ни на что лишнее не отвлекаться. Ты идешь — и иди. Если что-то застопорилось, значит, нужно передохнуть, взять паузу, а потом будет легче.

— Какой конкурс, проект следующий на очереди?

— Представить свою исследовательскую работу по проблеме использования осадков сточных вод в качестве удобрения и альтернативного топлива на отборочном этапе Стокгольмского водного конкурса. Конкурс международный, поэтому мы перевели защиту работы на английский язык.

— Какие три книги должен прочитать каждый школьник?

— Это сложный вопрос, потому что ответ будет очень субъективным. Думаю, «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Горе от ума».

— У тебя остается время на увлечения, отдых?

— Да, бывает. Я люблю вязать, и если выдается свободное время — вяжу крючком игрушки.

— Какая у тебя мечта?

— Поступить в университет и получить профессию мечты — стать востребованным специалистом по экономическому праву, работать с компаниями, представляя их интересы. В перспективе — открыть свое юридическое бюро. Все мои сегодняшние усилия направлены на то, чтобы я смогла достичь своей мечты, своей цели и наконец объединить свое желание с действительностью.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото автора