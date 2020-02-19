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В среднем - на 400−500 рублей. БГУ второй раз за год повышает стоимость обучения

19.02.2020 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 марта Белорусский государственный университет повышает стоимость обучения, сообщили TUT.BY в пресс-службе вуза. Это уже второе повышение за год. Его цель — «привести цены на обучение в соответствии с затратами на него», отметили в пресс-службе. На разных факультетах и специальностях БГУ стоимость обучения повысилась в среднем на 12 процентов, а это около 400−500 рублей в год.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В предыдущий раз стоимость обучения в БГУ повышалась перед началом учебного года, в июле 2019-го. Тогда цены для студентов увеличились в среднем на 300 рублей.

Приказ об очередном повышении стоимости ректор БГУ Андрей Король подписал 17 февраля 2020 года. Для студентов, которые не оплатили обучение до конца года, будет произведен перерасчет по уже новым ценам.

Вот как изменилась стоимость обучения на некоторых факультетах и специальностях:

Факультет / специальность Предыдущая стоимость
в рублях (2019 год)		 Новая стоимость
в рублях (2020 год)
ФМО / Таможенное дело 4022 4460
Факультет журналистики /
Журналистика		 3642 4180
Исторический /
Историко-архивоведение		 2994 3420
Механико-математический /
Компьютерная математика и системный анализ		 2994 3420
Биологический / Биохимия 3642 4180
Экономический / Финансы и кредит 4022 4460
ФФСН / Психология 3642 4180
Факультет радиофизики и компьютерных
технологий / Компьютерная безопасность		 3349 3760

Отметим, что указанные суммы студенты платят лишь за первые три года обучения. На последнем, четвертом, курсе, стоимость чуть ниже.

 
 
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Повышение стоимости ожидается с 1 марта. Для тех, кто не оплатил за обучение до конца года, будет произведен перерасчет по новым ценам.
 
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