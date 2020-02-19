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В среднем - на 400−500 рублей. БГУ второй раз за год повышает стоимость обучения
19.02.2020 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 марта Белорусский государственный университет повышает стоимость обучения, сообщили TUT.BY в пресс-службе вуза. Это уже второе повышение за год. Его цель — «привести цены на обучение в соответствии с затратами на него», отметили в пресс-службе. На разных факультетах и специальностях БГУ стоимость обучения повысилась в среднем на 12 процентов, а это около 400−500 рублей в год.
В предыдущий раз стоимость обучения в БГУ
Приказ об очередном повышении стоимости ректор БГУ Андрей Король подписал 17 февраля 2020 года. Для студентов, которые не оплатили обучение до конца года, будет произведен перерасчет по уже новым ценам.
Вот как изменилась стоимость обучения на некоторых факультетах и специальностях:
Отметим, что указанные суммы студенты платят лишь за первые три года обучения. На последнем, четвертом, курсе, стоимость чуть ниже.
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Повышение стоимости ожидается с 1 марта. Для тех, кто не оплатил за обучение до конца года, будет произведен перерасчет по новым ценам.
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