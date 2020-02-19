«Я ни за что не уйду из цирка!» История 18-летнего клоуна

Источник материала: Tut.by

Вспомните один вечер из детства: очереди за мигающими игрушками, причудливые пудели в блестящих нарядах, воздушные гимнасты (и скрещенные за них пальцы). Сразу в носу появляется запах карамельного попкорна и желание попросить у мамы 5000 на фото с обезьянкой. Даниил все детство провел в цирке и выносил в себе мечту стать одним из артистов манежа. В свои 18 лет он самый молодой коверный Белгосцирка (по-простому — клоун), самостоятельно ставит репризы и не видит свою жизнь без циркового искусства. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.