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«Я ни за что не уйду из цирка!» История 18-летнего клоуна

19.02.2020 09:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вспомните один вечер из детства: очереди за мигающими игрушками, причудливые пудели в блестящих нарядах, воздушные гимнасты (и скрещенные за них пальцы). Сразу в носу появляется запах карамельного попкорна и желание попросить у мамы 5000 на фото с обезьянкой. Даниил все детство провел в цирке и выносил в себе мечту стать одним из артистов манежа. В свои 18 лет он самый молодой коверный Белгосцирка (по-простому — клоун), самостоятельно ставит репризы и не видит свою жизнь без циркового искусства. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
 
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